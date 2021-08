Terminarz najbliższych meczów siatkarskich Mistrzostw Europy. Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

29 sierpnia odbył się mecz 1/8 finału siatkarskich mistrzostw Europy. Polki grały w nim z Ukrainkami, które stawiły większy opór, niż się spodziewano. W nagrodę za to trudne zwycięstwo Biało-Czerwone awansowały do ćwierćfinału.

Ukrainki postawiły trudne warunki

Początkowo zresztą mogło wydawać się, że będziemy świadkami powtórki z meczu z Bułgarkami, który bardzo nie wyszedł podopiecznym Jacka Nawrockiego. Tym razem jednak nasze zawodniczki potrafiły szybko otrząsnąć się i błyskawicznie poprawić to, co szwankowało w ich grze: komunikację, asekurację i skuteczność.

Co prawda w ostatnim secie przewaga była ogromna – w pewnym momencie prowadziły dziewięcioma punktami – i wygrały go do 17, ale niech on nie zamazuje tego, jak wiele trudu Polki musiały włożyć w ten triumf (3:1).

Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

W następnej kolejności nasze reprezentantki zmierzą się z Turczynkami, które w 1/8 finału wygrały 3:1 z Czeszkami. W ćwierćfinale to właśnie nasze przeciwniczki będą faworytkami, zarówno biorąc pod uwagę sumę umiejętności poszczególnych siatkarek, jak i ich formę. W grupie wygrały wszystkie pięć meczów i przegrały tylko jednego seta w pierwszym starciu z Rumunią.

Aby je pokonać, Biało-Czerwone będą musiały wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Jacek Nawrocki z kolei powinien wyeliminować z ich gry kilka mankamentów. Przede wszystkim poprawić skuteczność Stysiak i Góreckiej, a także grę w obronie, bo wielokrotnie popełniamy w niej zbyt banalne błędy.

Terminarz siatkarskich mistrzostw Europy

1/8 finału

Włochy – Belgia (30 sierpnia, 17:00)

Rosja – Białoruś (30 sierpnia, 20:00)

1/4 finału

Serbia – Francja (31 sierpnia)

Szwecja – Holandia (31 sierpnia)

Turcja – Polska (31 sierpnia)

Włochy/Belgia – Rosja/Białoruś (1 września)

1/2 finału (3 września)

Mecz o 3. miejsce i finał (4 września)

Mecze mistrzostw Europy można oglądać na antenie Polsatu Sport, Polsatu Sport 2 i w serwisie ipla.tv. Nie podano jeszcze dokładnej godziny rozpoczęcia meczu Turcji z Polską.

