Nikola Grbić zaskoczył kolejnym powołaniem do reprezentacji Polski. Niespodziewane wyróżnienie

Tuż przed Wielkanocą Nikola Grbić rozesłał swoje pierwsze powołania do reprezentacji Polski. Jednocześnie Serb wywołał małą burzę, pomijając kilku uznanych zawodników, na przykład Damiana Wojtaszka czy Fabiana Drzyzgę. Na szerokiej liście graczy, na których chciałby postawić, znalazło się jednak wiele mniej znanych twarzy.

Nikola Grbić powołał Kewina Sasaka do reprezentacji Polski

Ogółem nowy selekcjoner Biało-Czerwonych zdecydował się na powołanie bardzo szerokiej kadry. Pierwotnie bowiem wysłał zaproszenia na zgrupowanie aż do 29 siatkarzy, ale teraz zdecydował się na kolejne powiększenie tej grupy.

Na profilu twitterowym Polskiego Związku Piłki Siatkowej pojawiła się informacja, która znów zadziwiła środowisko. „Nikola Grbić potwierdził, że jego lista cały czas pozostaje otwarta. Witamy w zacnym gronie Kewina Sasaka! Zawodnik Trefla Gdańsk dołącza do grona atakujących” – głosi komunikat federacji. Tym samym w szerokiej kadrze będzie aż sześciu sportowców z tej pozycji: Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj i wspomniany Sasak.

W pewien sposób serbski szkoleniowiec potwierdził jednak swoje słowa, które wygłosił zaraz po ogłoszeniu pierwszych powołań, że „selekcja nadal jest otwarta i nowe twarze wciąż mają szansę pojawiać się w kadrze”.

Kim jest powołany do reprezentacji Polski Kewin Sasak?

Kewin Sasak ma obecnie 25 lat i w tym sezonie dobrze radził sobie w barwach trójmiejskiej drużyny, która przegrała z Jastrzębskim Węglem w ćwierćfinale mistrzostw Polski. W bieżących rozgrywkach atakujący wywalczył 247 punktów dla swojego zespołu. Co ciekawe niebawem siatkarz ten może zagrać w Korei Południowej, ponieważ zgłosił się do tamtejszego draftu. Na jednym z meczu Trefla obserwowali do przedstawiciele Hyundai Capital Skywalkers. Dawniej grał w Ślepsku Suwałki i BAS Białystok.

