ZAKSA Kędzierzyn-Koźle już dziś może wygrać PlusLigę. Podpowiadamy, o której i kiedy mecz z Jastrzębskim Węglem

Rywalizację w bieżącym sezonie PlusLigi zdominowali siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla, którzy zakończyli fazę zasadniczą z identycznym dorobkiem punktowym. Oba zespoły rywalizowały też w finale Pucharu Polski i półfinale Ligi Mistrzów, gdzie za każdym razem górą byli zawodnicy Gheorghe Cretu. Wicemistrzowie kraju są na dobrej drodze do zrewanżowania się za poprzednie rozgrywki i pokonania ekipy z Jastrzębia-Zdroju również w PlusLidze.

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel

ZAKSA gładko wygrała pierwsze finałowe spotkanie, pokonując rywali w trzech setach. W drugim starciu mistrzowie Polski stawili już bardziej zacięty opór, ale w decydujących momentach i tak nie potrafili wypracować odpowiedniej przewagi. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla zespołu Cretu, który tym samym jest o krok od tytułu dla najlepszej siatkarskiej drużyny kraju.

Gospodarze potrzebują trzeciego, wygranego spotkania, by przypieczętować mistrzostwo kraju. Jastrzębski Węgiel z kolei w przypadku zwycięstwa przedłuży rywalizację do co najmniej czterech starć. Przed obrońcami tytułu jednak trudne zadanie, ponieważ rozpędzona ZAKSA będzie zdecydowanym faworytem środowego spotkania.

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. O której mecz?

Mecz PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel zostanie rozegrany w środę 11 maja. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:30, a transmisję ze starcia będzie można śledzić w Polsacie Sport i serwisie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka nastawia się na ciężką przeprawę. Wymowne słowa reprezentanta Polski