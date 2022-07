Kibice wytypowali wynik meczu Polska – Iran i Ligi Narodów. „Zagrozić może nam już tylko jedna drużyna”

Spotkanie Polski z Iranem powinno rozpocząć się o godzinie 20. Wcześniej, bo od 17, o punkty walczą reprezentacje Włoch i Bułgarii. Dla polskich kibiców to niezwykle atrakcyjny mecz. Włosi jako jedyni pokonali Biało – Czerwonych podczas tegorocznej Ligi Narodów. Z kolei z Bułgarami już w sierpniu rozegramy mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2022. Nietrudno więc dziwić się, że wielu fanów siatkówki postanowiło obejrzeć to spotkanie.

Mecz Polska – Iran. Faworyt może być tylko jeden

Pytanie polskich kibiców o to, jaki będzie wynik meczu Polska – Iran, to jak zadawanie pytania, czy dwa plus dwa to cztery. Wszyscy jednogłośnie twierdzili, że to nasi reprezentanci będą górą we wtorkowym starciu. Zdecydowana większość osób typuje wynik 3:0. Nieliczni spodziewają się, że nasi reprezentanci „będą gościnni” i oddadzą rywalom jednego seta.

– Pani się nie boi tutaj takich pytań zadawać? My tu przyjechaliśmy na krótki mecz, dlatego obstawiamy szybkie 3:0 – uśmiechając się, mówili inni fani reprezentacji. Choć w ich gronie znalazła się jedna osoba, która typowała wynik 3:1.

W tłumie kibiców w Biało-Czerwonych strojach nie znalazłam ani jednej osoby, która twierdziłaby, że to Irańczycy wyjdą zwycięsko z tego spotkania. Pośród fanów reprezentacji można było jednak znaleźć takich, którzy typowali wynik 3:2 dla Biało-Czerwonych.

– Irańczycy zawsze są trudnym rywalem, dlatego niewykluczone, że dzisiejszy mecz zakończy się wynikiem 3:2. Może nie zawsze są w najlepszej formie, ale na pewno jest to dobra drużyna – usłyszeliśmy od jednego z kibiców pod Ergo Areną. Fan reprezentacji dodał również, że Iran, ale również każda inna drużyna grająca z Biało – Czerwonymi ma dużo większą motywację, niż podczas z innymi reprezentacjami.

Podczas rozmów z kibicami pytaliśmy również o to, czy Biało – Czerwoni po raz kolejny wygrają całą Ligę Narodów. Tu odpowiedzi nie były już tak jednoznaczne, jak wcześniej. – Na razie mamy na koncie jedną przegraną. Włosi udowodnili już, że naszą reprezentację można pokonać – słyszeliśmy.

Kiedy dopytuję, czy jeszcze jakaś reprezentacja może okazać się niebezpiecznym rywalem, kibice wskazują tylko jednej. – Zagrozić mogą nam już tylko ci, co zawsze, czyli Słoweńcy – dodają, sugerując, że największy dreszcz emocji może nas czekać w niedzielę. Nietrudno się dziwić, że kibice typują akurat tę drużynę. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie Słoweńcy stanęli Biało – Czerwonym na drodze do tytułu Mistrzów Europy w 2021 roku, pokonując naszą reprezentację 3:1 w półfinale tej imprezy.

