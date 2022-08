Dramat polskiej siatkarki. Liderka Biało-Czerwonych nie zagra w mistrzostwach świata

Czarne chmury znów zbierają się nad siatkarską reprezentacją Polski. Po tym jak w Lidze Narodów nie mogła rywalizować Magda Stysiak, kolejne kłopoty zdrowotne nie omijają Biało-Czerwonych. Tym razem kontuzji doznała inna bardzo ważna podopieczna Stefano Lavariniego. Chodzi o Martynę Łukasik, jedną z liderek naszej drużyny narodowej.

PZPS ogłosił, że Martyna Łukasik nie zagra na mistrzostwach świata

W tej sprawie na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej opublikowano komunikat dotyczący stanu zdrowia przyjmującej. Nie sprecyzowano jednak, z jakimi kłopotami zmaga się Łukasik.

„Podczas zgrupowania w Warszawie przeprowadzono badania diagnostyczne całego zespołu. Badania ujawniły, że stan zdrowia Martyny Łukasik uniemożliwia jej dalsze treningi i pracę na zgrupowaniu, a także nie daje gwarancji na pełną dyspozycję siatkarki w tegorocznym czempionacie. Sztab medyczny przeprowadził liczne konsultacje, na podstawie których zdecydował, że Martyna Łukasik nie zostanie włączona do ostatniej fazy przygotowań, a najbliższe tygodnie poświęci na pełną regenerację organizmu.

W związku z tym Martyna Łukasik nie weźmie udziału w FIVB Mistrzostwach Świata 2022 w piłce siatkowej kobiet, których Polska jest współgospodarzem” – napisano w oświadczeniu.

Stefano Lavarini nie zdecydował się na to, by powołać do reprezentacji Polski inną zawodniczkę w miejsce siatkarki Chemika Police. Finalna czternastka nie została jeszcze wyłoniona. 12 sierpnia ogłoszono za to szeroką kadrę, w której znalazło się 22 zawodniczek.

