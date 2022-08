Bartosz Kurek zabrał głos po meczu Polska – Ukraina. Uspokoił kibiców i powiedział, z czego się cieszy

Po meczu reprezentacji Polski z Ukrainą kilku siatkarzy wyszło do mediów i skomentowało to wymęczone zwycięstwo. Uczynił to między innymi Bartosz Kurek, który nie ukrywał, że jest szczególnie zadowolony z jednej rzeczy.

Siatkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się za mniej niż dwa tygodnie, a przygotowania do nich wkroczyły w kluczową fazę. Po długim okresie pracy na zgrupowaniu w Spale zawodnicy wreszcie ruszyli do boju i zmierzyli się z Ukrainą w pierwszym ze spotkań towarzyskich zaplanowanych na okres tuż przed mundialem. Już po spotkaniu zaś występ Biało-Czerwonych jednoznacznie skomentował Bartosz Kurek. Bartosz Kurek cieszy się brakiem kontuzji po meczu Polska – Ukraina Nikola Grbić podszedł do tego meczu w sposób, którego należało się spodziewać – było sporo roszad personalnych, dużo testowania i sprawdzania różnych wariantów. W efekcie momentami Biało-Czerwoni grali chaotycznie i nie zawsze idealnie pod względem komunikacji. Dlatego do rozstrzygnięcia spotkania potrzebny był tie-break, dzięki któremu zwyciężyliśmy 3:2. Po zakończeniu tej towarzyskiej potyczki swojego zadowolenia nie ukrywał Kurek, chociaż niekoniecznie chodziło mu o samą grę. – Przede wszystkim nikomu nic się nie stało, a to jest najważniejsze w tego typu meczach – wypalił pół żartem, pół serio w rozmowie z Polsatem Sport. Najlepszy aspekt meczu Polski z Ukrainą – Odświeżyliśmy nasze głowy, bo już trochę siedzieliśmy w Spale i oglądaliśmy siebie nawzajem i te same miejsca. Fajnie było tu przyjechać, spotkać się z kibicami, złapać nieco oddechu. Później przeanalizujemy to, co dzisiaj nie funkcjonowało – wyznał kapitan reprezentacji Polski. – Parę takich rzeczy było – dodał. Kurek pocieszył również wszystkich kibiców, którzy zmartwili się tym, jak trudno było im pokonać Ukrainę. – Byłoby źle, gdybyśmy tutaj zagrali najlepsze spotkanie. Mam nadzieję, że w te wakacje najlepsze jeszcze przed nami. I że najlepsze mecze nie będą też w Memoriale Huberta Wagnera, lecz nieco później – stwierdził. Czytaj też:

