Kadra Nikoli Grbicia rozpoczyna ostatni etap przygotowań do mistrzostw świata. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Polska - Iran?

Siatkarska reprezentacja Polski wkracza w decydującą fazę przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata. Nikola Grbić podjął już pewne kroki i zdecydował się okroić kadrę do 14 nazwisk. Serb zdecydował m.in. o tym, że nie da szansy, wracającemu do zdrowia Wilfredo Leonowi, co wzbudziło spore kontrowersje.

Memoriał Huberta Wagnera 2022. Ostateczny sprawdzian dla Polaków

Memoriał Huberta Wagnera to chyba najlepszy i najbardziej prestiżowy turniej towarzyski na świecie, który odbywa się zawsze przed imprezami docelowymi, jak mistrzostwa Europy czy siatkarski mundial. Będzie to już 19 edycja. Polacy po raz siódmy wystąpią w krakowskiej Tauron Arenie. Według informacji podanych przez PZPS każdy mecz z udziałem Biało-Czerwonych ma oglądać około 14. tysięcy kibiców.

– To ostatni nasz sprawdzian przed mistrzostwami świata. Przeciwnicy są mocni. Będziemy mieć przedsmak atmosfery, jaka będzie podczas mistrzostw świata. Liczymy na wspaniały doping i pełną halę – powiedział Mateusz Bieniek, cytowany przez oficjalną stronę PZPS. Rywalami kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia będzie Iran, Argentyna oraz Serbia.

Kiedy mecz Polska — Iran na Memoriale Huberta Wagnera? Gdzie obejrzeć transmisję w TV?

Spotkanie Polska — Iran oficjalnie otworzy kolejny już Memoriał Huberta Wagnera. Pierwszy mecz z udziałem Biało-Czerwonych został zaplanowany na czwartek, 18 sierpnia. Początek starcia zaś będzie miał miejsce o godzinie 20:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić za pośrednictwem stacji Polsatu Sport, jak również aplikacji Polsat Box Go.

