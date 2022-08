Co za słowa legendarnego trenera o Nikoli Grbiciu. Tak wypowiedział się o Serbie

26 sierpnia rozpoczęły się siatkarskie mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni bardzo dobrze weszli w turniej, wygrywając w dwóch pierwszych meczach - z Bułgarią oraz Meksykiem. Komplet zwycięstw ma także reprezentacja Serbii. Drużyna z Bałkanów zdaniem wielu ekspertów trafiła do mało wymagającej grupy z Portoryko, Tunezją oraz Ukrainą.

Temat ten został poruszony w wywiadzie z Igorem Kolakoviciem na portalu WP SportoweFakty. Zdaniem legendarnego szkoleniowca wcale nie gra im się łatwo, co zresztą widać na boisku. Miewają kłopoty z koncentracją. – Mamy problemy, ale wygrywamy spotkanie, bez względu na okoliczności. Nigdy nie będziemy mieli łatwego meczu, zawsze będziemy mieli problemy, ale będziemy zwyciężać – powiedział.

MŚ siatkówka 2022. Igor Kolaković docenił Nikolę Grbicia

Igor Kolaković po raz piąty z rzędu bierze udział w siatkarskim mundiali w roli szkoleniowca. Dotychczas trzykrotnie był selekcjonerem reprezentacji Serbii, a raz Iranu. Obecnie ponownie prowadzi ekipę z Bałkanów. W 2010 roku udało mu się zdobyć brązowy medal mistrzostw świata. Jednym z jego podopiecznych był wówczas Nikola Grbić.

Dziennikarz zapytał 57-latka, co myśli o aktualnym trenerze Polaków i jak wspomina współpracę z nim. Igor Kolaković nie ma najmniejszych wątpliwości. Jego zdaniem Nikola Grbić jest najlepszym zawodnikiem w historii serbskiej siatkówki. Ponadto uznał go za szkoleniowca należącego do ścisłej światowej czołówki. – To wyjątkowy walczak, absolutny mistrz. Zawsze mierzył w największe możliwe cele. Wyprzedzał swoje czasy, jeśli chodzi o rozumienie siatkówki. Próbowaliśmy za nim podążać, ale nie mogliśmy tego zrobić – dodał.

