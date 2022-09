Oto cel minimum dla reprezentacji Polski na MŚ. Była siatkarka inaczej sobie tego nie wyobraża

Dokładnie 23 września reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet rozpocznie rywalizację w tegorocznych mistrzostwach świata. Podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Chorwacją. Czy będzie to początek dobrej passy? Trudno właściwie określić, jaki jest realny potencjał naszych siatkarek. Niemniej jednak Magdalena Śliwa, która dawniej sama występowała w biało-czerwonych barwach, postawiła przed Polkami cel minimum.

Magdalena Śliwa postawiła cel minimum dla reprezentacji Polski

Dwukrotna mistrzyni Europy bynajmniej nie oczekuje, iż Polki odniosą jakiś wielki sukces niczym mężczyźni. Wręcz przeciwnie, do kwestii ich gry na mundialu podchodzi z pokorą. – To nie jest łatwa impreza. Żeby zajść wysoko, włączyć się do walki o medale, trzeba pokonać naprawdę dużo przeszkód. Nie wyobrażam sobie, by nasz zespół nie wyszedł z grupy. Ten cel jest jak najbardziej w zasięgu – stwierdziła Śliwa w rozmowie z portalem sportowy24.pl.

Nawet to jednak nie będzie łatwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę kilka spraw. Przede wszystkim tego lata Biało-Czerwone już raz zawiodły oczekiwania. W Lidze Narodów poszło im bowiem na tyle słabo, że nie dostały się nawet do fazy play-off. Do tego w mistrzostwach świata nie wystąpią trzy siatkarki, które wcześniej stanowiły o sile naszej kadry. Z powodu kontuzji turniej ominą Martyna Czyrniańska i Martyna Łukasik. Sam Stefano Lavarini natomiast odsunął Malwinę Smarzek.

– Moim wielkim życzeniem jest, aby udało się nam awansować do czołowej ósemki, to byłby bardzo dobry wynik – podkreśliła Śliwa. Była siatkarka stwierdziła również, że mecz Polski z Chorwacją wygra ten zespół, który okaże się mocniejszy psychicznie.

Czytaj też:

Małgorzata Glinka-Mogentale oceniła stan żeńskiej siatkówki. Skomentowała decyzję ws. Malwiny Smarzek