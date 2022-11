Jednoznaczna reakcja Nikoli Grbicia na losowanie grup ME. Odniósł się do kontrowersyjnej teorii

16 listopada był ważnym dniem dla polskiej siatkówki, ponieważ właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, z kim zagra nasza reprezentacja mężczyzn podczas najbliższych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni trafili do grupy C, w której to znalazło się kilka ekip, z którymi teoretycznie nie powinniśmy mieć problemów.

Nikola Grbić o losowaniu mistrzostw Europy

– Nie będę ukrywał, że możemy się czuć faworytami tej grupy – stwierdził Nikola Grbić w rozmowie z portalem sport.pl. On też zdaje sobie sprawę, że mogliśmy trafić gorzej. Ostatecznie zmierzymy się z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią.

– Myślę jednak, że musimy się skupić na sobie, a nie myśleć o rywalach. To my musimy stawać się lepsi pod kątem jakości naszej gry. Jeżeli będziemy grać na jak najwyższym poziomie, to nie będziemy musieli przywiązywać wielkiej wagi do tego, kogo mamy naprzeciwko siebie – stwierdził Grbić. Przy okazji wytypował też drużyny, które jego zdaniem powalczą o medale. W tym gronie znalazły się Polska, Włochy, Francja i Słowenia.

Polska zagra w mistrzostwach Europy rezerwowym składem?

W związku z tym, że kalendarz sezonu reprezentacyjnego 2023 jest bardzo napięty, dużo mówiło się ostatnio o możliwości gry w mistrzostwach Europy rezerwowym składem. Selekcjoner odniósł się również do tej teorii.

– To oczywiście jedna z opcji, rozwiązań na nadchodzący sezon. Inni też będą o tym myśleć. Ustalimy to. Najważniejszym spośród tych trzech wielkich turniejów, jakie mamy do rozegrania, są bez wątpienia kwalifikacje olimpijskie. Po to pracujemy. Musimy też dobrze spisać się podczas Ligi Narodów, żeby gromadzić punkty do światowego rankingu – zakończył.

