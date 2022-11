Wielki powrót do PlusLigi. Były siatkarz Skry Bełchatów zagra w Polsce

BBTS Bielsko-Biała poprzedni sezon I ligi zakończył na pierwszym miejscu, dzięki czemu awansował rozgrywki wyżej. Zespół prowadzony przez Serhija Kapelusa ma jednak poważne problemy z nawiązaniem rywalizacji z zespołami PlusLigi i w 12 dotychczasowych meczach wygrał tylko raz. Prezes beniaminka wciąż wierzy w utrzymanie, w czym ma pomóc sprowadzenie do drużyny nowego przyjmującego.

PlusLiga. Konstantin Cupković wraca do Polski

Szeregi ekipy z Bielska-Białej wzmocnił Konstantin Cupković. Dla 35-letniego Serba oznacza to powrót do PlusLigi, gdzie po raz pierwszy zagrał w 2011 roku. Po dwóch sezonach spędzonych w PGE Skrze Bełchatów przyjmujący przeniósł się do Sir Safety Perugia, a rok później związał się z Transferem Bydgoszcz. W ostatnim czasie bronił barw Al Arabi Ad-Dauha.

Przypomnijmy, sprowadzenie Cupkovicia nie jest jedyną roszadą w BBTS-ie przeprowadzoną w ostatnim czasie. Na początku listopada władze klubu zwolniły Arie Cornelisa Brokkinga, a na stanowisku trenera zastąpił go wspomniany Serhij Kapelus. – Początek nie jest taki, jak sobie wymarzyliśmy, natomiast nie poddajemy się. W sporcie czasem coś się wypala i zmiana trenera była konieczna – stwierdził prezes BBTS-u, Mirosław Krysta.

Krysta zadeklarował również, że siatkarze będą skupiali się na treningach, a on planuje kolejne transfery. – Próbujemy coś poprawić, może inaczej potrenować, troszkę się wzmocnić kadrowo. Będziemy walczyć, dopóki będą szanse. Na pewno nie zrezygnujemy z rywalizacji o miejsce dające nam pozostanie w PlusLidze – zadeklarował.

