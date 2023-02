Polski sędzia stawia ultimatum. Igrzyska bez Rosji lub brak wyjazdu

MKOl zadziwił opinię publiczną, oznajmiając, że rozważa dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do kwalifikacji olimpijskich, co w konsekwencji może sprawić, że w przyszłym roku jak równy z równym będą mogli rywalizować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie podoba się to między innymi polskiemu sędziemu siatkarskiemu, Wojciechowi Maroszkowi, który sprawę sędziowania Rosjanom i Białorusinom postawił jasno.

Wojciech Maroszek protestuje wobec sędziowaniu Rosji i Białorusi na igrzyskach w Paryżu

Mija niemal rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Rosjanie i Białorusini są pozbawieni startów w większości zawodów sportowych. Nie inaczej jest w siatkówce, gdzie kluby z tych państw, jak i reprezentacje narodowe nie mogą brać udziału w rozgrywkach międzynarodowych. MKOl swoimi działaniami próbuje sprawić, by oba kraje mogły powalczyć o kwalifikację olimpijską. Nie podoba się to między innymi Maroszkowi.

Polak uchodzi za czołowego sędziego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od lat rozstrzyga w meczach podczas najważniejszych turniejów klubowych i reprezentacyjnych. Brał udział między innymi podczas ostatnich letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Gdy dowiedział się, że MKOl rozważa dopuszczenie do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi, opublikował tweet, w którym zagroził bojkotem.

„Jeżeli otrzymam nominację na IO w Paryżu, a miałyby tam zagrać siatkarskie reprezentacje Rosji lub Białorusi, odmówię wyjazdu na igrzyska” – napisał Maroszek.

twitter

Rosja znów chce rywalizować na igrzyskach

Igrzyska w Paryżu zostaną rozegrane w dniach 26 lipca – 11 sierpnia 2024 roku. W turnieju siatkarskim pań i panów weźmie udział po dwanaście drużyn. W Tokio Rosjanie rywalizowali jako Rosyjski Komitet Olimpijski zarówno w męskiej (srebrny medal), jak i żeńskiej edycji siatkarskich zmagań.

Czytaj też:

Kontrowersyjna decyzja CEV. Walka o ćwierćfinał Ligi Mistrzów będzie nierównaCzytaj też:

Polska zbojkotuje igrzyska olimpijskie? Bortniczuk: Musimy być na to gotowi