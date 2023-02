On powinien wrócić do kadry Polski. Ekspert uważa, że jest niezbędny

Rywalizacja w PlusLidze rozkręciła się na dobre. Niektóre kluby oprócz rozgrywek ligowych, muszą mierzyć się także w europejskich pucharach. Tymczasem na horyzoncie widać już Tauron Puchar Polski zaplanowany na najbliższy weekend w krakowskiej Tauron Arenie. Jednym z przedstawicieli będzie lider, Asseco Resovia Rzeszów, w której ważną postacią jest Fabian Drzyzga.

Fabian Dryzga może wrócić do kadry Polski

Forma rozgrywającego zespołu z województwa podkarpackiego jest zdecydowanie lepsza w porównaniu z ubiegłym sezonu. Wtedy debiutujący selekcjoner kadry, Nikola Grbić uznał, że nie chce stawiać na zawodnika, bo nie widzi go w roli podstawowego zawodnika na tej pozycji. Maciej Jarosz, były reprezentant kraju, a obecnie ekspert telewizyjny, uważa, że przy obecnej formie Drzyzga powinien jednak otrzymać powołanie, nawet jeśli to nie on miałby być podstawowym graczem na rozegraniu.

– Fabian ma świetny sezon, pokazuje kunszt i doświadczenie. Uważam, że jest potrzebny kadrze, choć niekoniecznie jako pierwszy rozgrywający, i bardzo się zdziwię, jeśli nie zostanie powołany przez trenera Nikolę Grbicia – powiedział Jarosz, dodając. – Nasz zespół musi mieć dwóch bardzo dobrych rozgrywających. Jan Firlej ma wprawdzie dobry sezon w barwach Projektu Warszawa, ale Grzegorz Łomacz daleki jest od optymalnej formy. Drzyzga powinien do kadry wrócić.

Ekspert o Macieju Muzaju

Jarosz wspomniał również o zespołowym koledze Drzyzgi, Macieju Muzaju. Przed laty często dostawał szansę w kadrze, choć nie był podstawowym atakującym. Trzykrotny wicemistrz Europy uważa, że on także powinien pojawić się w szerokim składzie Biało-Czerwonych, gdyż tegoroczny terminarz będzie bardzo wyczerpujący.

– Powinien dostać szansę, zwłaszcza że w tym roku reprezentację czekają aż trzy imprezy: Liga Narodów, mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Będzie więc okazja, by sprawdzić Maćka – stwierdził Jarosz.

Asseco Resovia Rzeszów w Pucharze Polski

Asseco Resovia Rzeszów w walce o finał Pucharu Polski zmierzy się w sobotę, o godzinie 18:00 z Jastrzębskim Węglem. Wcześniej, w drugiej półfinałowej parze powalczą Aluron CMC Warta Zawiercie z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

