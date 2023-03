Wielki talent zmieni klub. Czołowa drużyna PlusLigi straci dobrze zapowiadającego się zawodnika

W PlusLidze ruszyło transferowe domino, w którym uczestniczy większość klubów siatkarskiej elity. W mediach co jakiś czas wyciekają nowe informacje dotyczące plotek transferowych. Wśród nich m.in są informacje o przejściu Andreasa Takvama, który obecnie broni barw Ślepska Malow Suwałki.

LUK Lublin wygrał wyścig o siatkarski talent

Ponadto zdaniem dziennikarzy „Przeglądu Sportowego” klub LUK Lublin opuści środkowy w bloku Konrad Stajer, który po bieżącym sezonie PlusLigi ma przenieść się do Ślepska Malow Suwałki.

Z drugiej strony do klubu z Lublina ma dołączyć dobrze zapowiadający się zawodnik Dawid Dulski, który zdaniem dziennikarzy Przeglądu Sportowego na pewno zamieni Aluron CMC Wartę Zawiercie. „20-letni atakujący z pewnością będzie ważnym ogniwem drużyny Michała Mieszko Gogola” – informuje dziennik.

Debiutancki sezon Dawida Dulskiego w PlusLidze

Dawid Dulski urodził się 1 listopada 2002 roku. Atakujący Aluronu CMC Warty Zawiercie mierzy 207 cm wzrostu i waży 87 kilogramów, a jego zasięg z wyskoku do ataku wynosi 352 cm. Zawodnik dołączył do Jurajskich Rycerzy w 2021 roku jako świeżo upieczony MVP mistrzostw Polski juniorów i związał się kontraktem do 31 maja 2023 roku.

– Dawid to wielka nadzieja polskiej siatkówki i bardzo się cieszę, że jego rozwój od momentu podpisania kontraktu z naszym klubem przebiega niezwykle harmonijnie – mówił jakiś czas temu prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspin Baran, cytowany przez serwis siatka.org.

W tym sezonie Dawid Dulski rozegrał 21 meczów. W 48 setach atakujący zdobył 79 punktów, z czego dwa po asach serwisowych i dziesięć po bloku. Najwięcej punktów w jednym meczu 20-latek zdobył w spotkaniu z GKS-em Katowice. Wówczas siatkarz dał swojej drużynie 12 oczek. Z kolei w meczu z Cuprumem Lubin zanotował największą ilość bloków w meczu, było ich aż pięć.

