Przed nami decydujące mecze w PlusLidze. Przypominamy terminarz play-offów

Półfinały PlusLigi weszły w decydującą fazę. Po dwóch meczach to Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel są bliżej awansu do finału. Po dwóch meczach aktualni mistrzowie i wicemistrzowie polski mają po dwa zwycięstwa na swoim koncie.

Kędzierzynianie dwukrotnie triumfowali nad zwycięzcami fazy zasadniczej, czyli Asseco Resovią Rzeszów 2:3 (25:22, 25:13, 21:25, 16:25, 12:15) i 1:3 (21:25, 25:27, 25:18, 18:25). Z kolei Jastrzębski Węgiel był lepszy od Aluronu CMC Warty Zawiercie 1:3 (13:25, 25:20, 20:25, 19:25) i 2:3 (20:25, 29:27, 25:27, 29:27, 8:15).

Jednak podopieczni Giampaolo Medeiego i Michała Winiarskiego na pewno nie poddadzą się bez walki. Półfinały rozgrywane są do trzech zwycięstw, więc siatkarze obu ekip muszą pokonać swoich oponentów, by jeszcze marzyć o odwróceniu swoich losów. Półfinały rozgrywane będą od 22 do 30 kwietnia. Finał i mecz o trzecie miejsce toczyć się będzie w dniach 3-17 maja. O tym, komu przypadnie złoto, srebro i brąz, także zadecyduje rywalizacja do trzech zwycięstw.

Półfinały PlusLigi: Dotychczasowe wyniki

Asseco Resovia Rzeszów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:22, 25:13, 21:25, 16:25, 12:15), 1:3 (21:25, 25:27, 25:18, 18:25)

(25:22, 25:13, 21:25, 16:25, 12:15), (21:25, 25:27, 25:18, 18:25) Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (13:25, 25:20, 20:25, 19:25), 2:3 (20:25, 29:27, 25:27, 29:27, 8:15)

Terminarz półfinałów PlusLigi

26 kwietnia:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia Rzeszów (17:30)

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (20:30)

27 kwietnia

ew 4. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia Rzeszów (17:30)

ew. 4. mecz: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (20:30)

30 kwietnia:

ew. 5 mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel

ew 5. mecz Asseco Resovia Rzeszów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

