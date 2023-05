Starcie reprezentantek Polski dla Joanny Wołosz. Polka z kolejnym złotem

Choć za kilka dni czeka nas polski finał Ligi Mistrzów, to spora grupa kibiców myślami jest już przy rozgrywkach reprezentacyjnych. Już w przyszłym tygodniu siatkarze i siatkarki reprezentacji rozegrają pierwsza sparingi. Zaraz po nich czekają ich wymagające mecze w Lidze Narodów 2023. W Polsce panie skończyły już rywalizację w Tauron Lidze. We Włoszech do rozstrzygnięcia potrzebne było aż pięć spotkań.

Joanna Wołosz z kolejnym mistrzostwem Włoch

Imoco Conegliano nie schodzi z najwyższego stopnia podium od 2018 roku. Choć po wybuchu koronawirusa rozgrywki przerwano, to i tak zawodniczki Daniele Santarellego zajmowały wówczas pierwsze miejsce. W tym sezonie również szły jak burza, doznając tylko jednej porażki w fazie zasadniczej. Zespół Joanny Wołosz w ćwierćfinale pewnie wyeliminował UYBA Busto Arsizio, a w półfinale Igor Gorgonzola Novarę, prowadzoną przez selekcjonera Biało-Czerwonych, Stefano Lavariniego. W finale tak łatwo już nie było.

Ekipa Wołosz trafiła na Vero Volley Milano (3. po fazie zasadniczej) z Magdaleną Stysiak w składzie, która w poprzednich etapach play-offów pokonała po 2:1 Casalmaggiore i Scandicci. W rywalizacji o złoto obie panie rozegrały po pięć spotkań. Ostatnie decydujące, w poniedziałek, wygrała Wołosz, która po raz kolejny mogła wznieść puchar za zwycięstwo w Serie A.

Joanna Wołosz i Magdalena Stysiak dołączą do reprezentacji Polski

Wołosz występuje w Conegliano od 2017 roku i ma już w dorobku pięć złotych medali ligi włoskiej. Dla Imoco to koniec sezonu, bowiem w Lidze Mistrzyń zespół nieoczekiwanie odpadł już w ćwierćfinale. Obie panie nie będą miały zbyt wiele czasu na posezonową regenerację, gdyż wkrótce dołączą do reszty koleżanek z kadry przebywających na zgrupowaniu.

