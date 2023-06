Świetny start polskich siatkarek. Tak prezentuje się tabela Ligi Narodów 2023

W Lidze Narodów 2023 kobiet bierze udział szesnaście reprezentacji. W pierwszym turnieju rozgrywanym w Turcji rywalizują Włochy, USA, Serbia, Tajlandia, Polska, Korea Południowa, Kanada oraz gospodynie. Z kolei w japońskiej Nagoi walczą – Japonia, Brazylia, Bułgaria, Holandia, Dominikana, Chorwacja, Niemcy, Chiny.

Liga Narodów 2023: Świetny start polskich siatkarek

Podopieczne Stefano Lavariniego w Antalyi rozegrały już wszystkie cztery spotkania. To pierwsze było zdecydowanie najtrudniejsze. Reprezentantki Kanady postawiły się Biało-Czerwonym, które ostatecznie wyrwały zwycięstwo w tie-breaku. W kolejnych spotkaniach było już zdecydowanie lepiej, bo najpierw Polki rozprawiły się z Włoszkami 3:1, a następnie pokonały Tajki 3:0.

W ostatnim spotkaniu rozgrywanym w Turcji nasze siatkarki podjęły mistrzynie świata – Serbki, z którymi ostatni raz wygrały w 2015 roku. Na szczęście tym razem udało się przerwać fatalną passę i podopieczne Stefano Lavariniego rozbiły zawodniczki z Bałkanów 3:0.

Liga Narodów 2023 kobiet. Wyniki oraz tabela

W tych czterech spotkaniach polskie siatkarki zgromadziły 11 oczek (zwycięstwo z Kanadą liczyło się za dwa punkty) co oznacza, że znajdują się w bardzo dobrej sytuacji przed zmaganiami w Hongkongu i Suwon. W najgorszym przypadku tylko reprezentantki Japonii, które mają 3 rozegrane spotkania, wyprzedzą Biało-Czerwone. W przypadku triumfu Chinek z Japonią będą one miały tyle samo punktów co podopieczne Stefano Lavariniego i taki sam bilans setów.

Tabela Ligi Narodów 2023 kobiet Lp. Reprezentacja Punkty Bilans setów Rozegrane mecze 1. Polska 11 12:3 4 2. Japonia 9 9:1 3 3. Chiny 8 9:3 3 4. Brazylia 7 8:4 3 5. Turcja 6 6:1 2 6. Niemcy 6 6:4 3 7. Stany Zjednoczone 4 6:4 2 8. Dominikana 4 8:10 4 9. Kanada 4 5:6 3 10 Bułgaria 4 5:6 3 11. Tajlandia 4 5:6 3 12. Włochy 3 6:8

3 13. Holandia 1 4:12 4 14. Serbia 1 3:9 3 15. Chorwacja 0 0:9 3 16. Korea Południowa 0 0:6 2

Terminarz Ligi Narodów kobiet:

Teraz podopieczne Stefano Lavariniego będą miały chwilę przerwy. Następne spotkanie zaplanowane jest na 13 czerwca. W drugim tygodniu Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra swoje mecze z Dominikaną, Turcją, Holandią oraz Chinami.

Antalya (Turcja):

Hongkong:

Polska – Dominikana (13 czerwca, godz. 11.00)

Polska – Turcja (15 czerwca, godz. 11.00)

Polska – Holandia (16 czerwca, godz. 11.00)

Polska – Chiny (17 czerwca, godz. 14:30)

Suwon (Korea Południowa):

Polska – Stany Zjednoczone (28 czerwca, godz. 8:30)

Polska – Niemcy (29 czerwca, godz. 5.00)

Polska – Bułgaria (30 czerwca, godz. 5.00)

Polska – Korea Południowa (02.07, godz. 7.00)

Czytaj też:

Tomasz Fornal złożył istotną deklarację. Tak widzi swoją rolę w kadrzeCzytaj też:

Transfer Mateusza Bieńka stał się faktem. Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie