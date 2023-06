LN: Włochy – Polska. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz? Transmisja TV i online

Dotychczasowe zmagania reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2023 nie pozostawiają wiele do życzenia, jednak nikt nie miałby nic przeciwko, żeby były one lepsze. Polacy przegrali dwa spotkania, z Serbią 0:3 i ostatnie ze Stanami Zjednoczonymi tym samym rezultatem. W związku ze świeżą blizną, która powstała na moralach reprezentantów Polski, starcie z Włochami zapowiada się na bardzo trudne, a jednocześnie będzie to bardzo dobry sprawdzian dla drużyny Nikoli Grbicia.

Zmagania Polaków w Lidze Narodów 2023

Zawodnicy Nikoli Grbicia bardzo dobrze weszli w tegoroczną Ligę Narodów, wygrywając trzy pierwsze mecze. Najpierw rozprawili się z Francuzami, wygrywając 3:1, a następnie ich ofiarami padli Irańczycy, którzy okazali się trudniejszym rywalem i polegli dopiero w tie-breaku (3:2). Identyczna historia wydarzyła się dzień później podczas starcia z Bułgarią. To był bardzo zacięty pojedynek, który zakończył się triumfem Biało-Czerwonych, również w tie-breaku.

Następnie przyszła wcześniej wspomniana porażka z Serbią 0:3, choć w tym meczu to Polacy stawiani byli w roli faworytów. Niestety przeciwnicy okazali się zdecydowanie lepsi, o czym mówią wyniki setów (21:25, 19:25, 14:25). Kolejne dwa spotkania zakończyły się triumfami Biało-Czerwonych, ale również dopiero po tie-breakach. Mowa o meczach z Niemcami, a następnie Holandią. Ostatni mecz, który odbył się w sobotę, 24 czerwca to druga klęska siatkarzy znad Wisły 0:3 z kadrą Stanów Zjednoczonych.

Kadra, którą Nikola Grbić zabrał do Rotterdamu, prezentuje się następująco:

Atakujący: Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź,

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk,

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Karol Urbanowicz,

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Jan Firlej,

Libero: Paweł Zatorski, Kamil Szymura.

Włochy – Polska. O której i gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i online

Mecz Włochy – Polska w ramach fazy grupowej Ligi Narodów 2023 będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport oraz TVP 1, a także online w platformie Polsat Box Go. Start meczu o godz. 12:30. Relację na żywo z tego spotkania prześledzicie także na sport.wprost.pl.

