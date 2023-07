Kapitan klubu PlusLigi po dwóch latach opuszcza zespół. „To mu nie pasowało”

Aluron CMC Warta Zawiercie wzmacnia się przed zbliżającym się sezonem PlusLigi. Do tej pory do klubu trafili Mateusz Bieniek (PGE Skra Bełchatów), Szymon Gregorowicz (LUK Lublin), Luke Perry (Trefl Gdańsk) i Karol Butryn (Indykpol AZS Olsztyn).

Transfer tego ostatniego był dosyć zaskakujący, ponieważ wydawało się, że zagra w PGE Skrze Bełchatów. Ostatecznie finansowo ofertę przebił Aluron CMC Warta Zawiercie. Na pozycji atakującego w klubie występowali dotychczas Dawid Konarski – kapitan zespołu i Dawid Dulski, czyli dobrze zapowiadający się zawodnik, który niedawno zadebiutował w kadrze Nikoli Grbicia.

Konsekwencje ruchów transferowych Warty Zawiercie. Z klubu odchodzi kapitan

Przybycie Karola Butryna ma swoje konsekwencje w tym, że z Jurajskimi Rycerzami postanowił pożegnać się pierwszy z wymienionych – Dawid Konarski. Na temat przyczyn odejścia kapitana zespołu wypowiedział się prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspin Baran.

– Strategiczne założenie w momencie pozyskania Karola Butryna było takie, że z Dawidem Konarskim stworzą parę atakujących, która będzie stanowiła doskonałe zabezpieczenie tej kluczowej pozycji w nadchodzącym, najbardziej intensywnym sezonie w historii. Dawidowi taka rola w drużynie jednak nie odpowiadała i poinformował o chęci rozwiązania obowiązującego jeszcze przez rok kontraktu, zwłaszcza że dostał atrakcyjną finansowo propozycję z innego klubu. Doceniając jego wkład w historyczne osiągnięcia w dwóch ostatnich sezonach, przychyliliśmy się do tej prośby – poinformował w klubowych mediach.

Dołączenie Dawida Konarskiego do Aluronu CMC Warty Zawiercie

Dawid Konarski jest dwukrotnym mistrzem świata z reprezentacją Polski. Do Aluronu CMC Warty Zawiercie przeniósł się w 2021 roku i od razu wygrał rywalizację z Mateuszem Malinowskim o miejsce w podstawowym składzie. W pierwszym sezonie wywalczył z klubem historyczny, brązowy medal PlusLigi.

Po zakończeniu kariery przez Michała Żurka to właśnie Konarskiemu powierzono funkcję kapitana zespołu. W drugim roku gry atakującego w Zawierciu nie udało się powtórzyć sukcesu w postaci medalu. Przypomnijmy, Jurajscy Rycerze odpadli w półfinale fazy play-off PlusLigi. Warto zauważyć, że w trakcie sezonu 2022/2023 Konar przekroczył barierę 5000 punktów zdobytych w PlusLidze. Jest dopiero drugim – po Mariuszu Wlazłym – siatkarzem, któremu udało się to zrobić.

Dawid Konarski: Stwierdziłem, że czas obrać nowy kierunek

Przed odejściem na temat swojej przygody w Warcie Zawiercie wypowiedział się sam zainteresowany. – Dwa lata spędzone w Zawierciu były bardzo dobre zarówno dla mnie, jak i dla klubu. Wspólnie zdobyliśmy pierwszy, historyczny medal PlusLigi, a rok później debiutowaliśmy w Lidze Mistrzów i umocniliśmy się na krajowym podwórku jako jedna z czterech najlepszych drużyn, bo ponownie walczyliśmy o medale – wyznał w klubowych mediach Dawid Konarski.

– Ostatnie dni sezonu 2022/2023 były dla klubu bardzo intensywne na rynku transferowym. Po rozmowie z trenerem stwierdziłem, że czas obrać nowy kierunek. Rozstajemy się jednak w dobrych nastrojach oraz w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które napotkałem na swojej drodze w Zawierciu. Począwszy od zarządu klubu z prezesem Kryspinem Baranem na czele, przez trenerów, członków sztabu i graczy, z którymi miałem przyjemność pracować przez dwa lata, na pracownikach i całej żółto-zielonej armii fantastycznych kibiców kończąc – powiedział na pożegnanie Dawid Konarski.

Przedstawiciele klubu na koniec przytoczyli statystyki Dawida Konarskiego w żółto-zielonych barwach. „Zagrał on 85 meczów: 74 w PlusLidze, 3 w Pucharze Polski oraz 8 w Lidze Mistrzów. Zdobył w nich 1149 punkty. Skończył 943 z 1981 ataków, co dało mu 47,6% skuteczności. Dorzucił do tego 85 asów serwisowych i 121 punktów blokiem. Statuetką MVP był łącznie nagradzany 14 razy” – czytamy.

