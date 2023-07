Kiepskie zachowanie siatkarzy USA. Gracz PlusLigi postanowił przeprosić

W finale Ligi Narodów Polska pokonała Stany Zjednoczone, dzięki czemu wywalczyła złoty medal. Po ceremonii wręczenia nagród zawodnicy USA szybko zeszli do szatni, co spotkało się ze sporą krytyką. Znany z PlusLigi zawodnik postanowił przeprosić za to zachowanie oraz podziękować polskim kibicom za doping.

W finale Ligi Narodów 2023 reprezentacja Polski pokonała Stany Zjednoczone. Zawodnicy obu drużyn bardzo dobrze się znają, ponadto w składzie Amerykanów grają znane postaci z PlusLigi, a są nimi m.in. Erik Shoji i David Smith, którzy na co dzień bronią barw Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Kiepskie zachowanie amerykańskich siatkarzy Przed tym spotkaniem ten pierwszy wyznał, że granie przed polskimi kibicami jest czymś fantastycznym. – Granie drugi rok z rzędu w finale, do tego z reprezentacją Polski przed ich publicznością, to coś specjalnego, wyjątkowego – wyznał niespełna 34-letni zawodnik. Po triumfie Biało-Czerwonych Amerykanie byli rzecz jasna rozczarowani, bo zajęli tylko drugie miejsce, choć apetyty na pewno mieli większe. Ostatecznie tak się jednak nie stało i gracze USA musieli uznać wyższość Polaków. Niezadowoleni siatkarze ze Stanów Zjednoczonych długo nie cieszyli się ze srebrnych medali i krótko po ich wręczeniu... udali się do szatni, co spotkało się z krytyką ich zachowania. Amerykański zawodnik przeprasza za zachowanie swoje i kolegów Tuż po zejściu do szatni libero reprezentacji USA zamieścił wpis na swoim Twitterze, w którym przeprosił kibiców. „Polscy fani siatkówki... przepraszam za szybkie wyjście dzisiejszego wieczoru przeze mnie i naszą drużynę. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę. Kocham cię i dziękuję” – napisał zawodnik Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle twitter W przeciwieństwie do nich, Polacy bardzo długo cieszyli się razem z kibicami, bo wywalczyli pierwszy, historyczny złoty medal Ligi Narodów. Podobnie zachowali się Japończycy, dla których był to podobny rangą sukces. Zwyciężając 3:2 nad Włochami Azjaci po raz pierwszy w historii stanęli na podium Ligi Narodów. Ponadto brąz zdobyty w Gdańsku jest ich pierwszym w turnieju rangi światowej od 46 lat. Czytaj też:

