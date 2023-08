Mecz Polska – Ukraina tuż przed mistrzostwami Europy. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Mistrzostwa Europy siatkarzy rozpoczną się 28 sierpnia w Bolonii i potrwają do 16 września. Wtedy zaplanowany został wielki finał, który zostanie rozegrany w Rzymie. Polacy trafili do grupy C, w której zagrają z Czechami (31.08), Holandią (1.09), Macedonią Północną (3.09), Danią (5.09) i Czarnogórą (6.09). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły, które w tej fazie turnieju rozegrają swoje spotkania w dniach 8 – 10 września.

Ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. Kiedy oglądać mecz Polska – Ukraina?

Zanim jednak do tego dojdzie podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają swój ostatni sprawdzian przed startem mistrzostw Europy. Rywalami Biało-Czerwonych będą Ukraińcy, którzy również przygotowują się do startu czempionatu, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Finlandią, Słowenią, Chorwacją i Hiszpanią.

Mecz Polska – Ukraina rozegrany zostanie w łódzkiej Atlas Arenie o godz. 18:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Polsatu Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go.

Po meczu z Ukrainą Nikola Grbić będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję

Po tym spotkaniu Nikola Grbić ma ogłosić skład na mistrzostwa Europy. Selekcjoner reprezentacji Polski chciał dać sobie maksymalnie dużo czasu, by dokonać słusznego wyboru. – Po pierwsze dlatego, że zdarzają się kontuzje, po drugie im więcej pracujemy, im więcej gramy, tym więcej wiem, jak funkcjonujemy jako grupa. Kto jest lepszy, w którym elemencie, jaka jest energia całego zespołu – powiedział w rozmowie ze Strefą Siatkówki.

Z grona kadrowiczów wypadł Mateusz Bieniek, który nie zdoła powrócić po kontuzji już w tym sezonie kadry. Nikola Grbić ma do dyspozycji 15 siatkarzy, więc będzie musiał skreślić jednego zawodnika.

Czytaj też:

Legenda siatkówki broni Joannę Wołosz. Problemy reprezentacji są gdzie indziejCzytaj też:

Stefano Lavarini został zapytany o postawę Magdaleny Stysiak. Myślał, że się przesłyszał