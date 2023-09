Polscy siatkarze niepokonani na ME. Biało-Czerwoni wygrali z najgroźniejszym rywalem

Po gładkim zwycięstwie na otwarcie turnieju nad Czechami (3:0) Polacy w dobrych nastrojach przystępowali do drugiego meczu grupowego. Wiadomo było, że rywal będzie bardziej wymagający aniżeli za pierwszym podejściem i najgroźniejszym w grupie C. Holendrzy w swoich szeregach mają atakującego Nimira Abdel-Aziza oraz świetnego trenera Roberto Piazzę.

Kiepski początek reprezentacji Polski, zmieniony Tomasz Fornal

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zdecydował się na korekty wśród przyjmujących w porównaniu z pierwszym spotkaniem. I nie mowa tu o kiepskiej formie Aleksandra Śliwki czy Kamila Semeniuka, którzy otworzyli ME w wyjściowym składzie Polaków. Nikola Grbić miał bowiem pomysł na to, żeby mocno utrudnić życie Abdel-Azizowi poprzez szczelny blok. A takim dysponują zarówno Wilfredo Leon, jak i Tomasz Fornal, którzy pojawili się od początku meczu z Holendrami w roli przyjmujących.

Problem jednak w tym, że Polacy zaczęli bardzo niemrawo. Brakowało mocy na zagrywce, a to powodowało, że Holendrzy mogli grać swoją grę. O czym konkretnie mowa? Wbrew przewidywaniom to nie Abdel-Aziz na prawym skrzydle, a lewa strona ataku dobrze działała. Brylowali tam Bennie Tuinstra oraz Gijs Jorna. Za to po polskiej stronie odwrotnie, prawe skrzydło i Łukasz Kaczmarek. Reszta daleka od ideału, opisując delikatnie wydarzenia boiskowe. Polacy bez odpowiedniej mocy przegrali seta 23:25. A z boiskiem pożegnał się Tomasz Fornal, którego zamienił Semeniuk.

Łukasz Kaczmarek show, Biało-Czerwoni odczarowani

Od drugiego seta zobaczyliśmy już jednak zupełnie inną reprezentację Polski. Polakom nie był w stanie przeszkodzić nawet Ricardo Ferreira, czyli portugalski sędzia. Główny „sprawiedliwy” podjął bowiem kilka nerwowych decyzji, wprowadzających sporo nerwowości. Portugalczyk na szczęście z biegiem meczu przestał być najważniejszą postacią pojedynku w hali w Skopje, czyli stolicy Macedonii Północnej.

Co istotne, wróciła po polskiej stronie zagrywka, solidna gra blok-obrona (brawo m.in. dla Semeniuka). Do tego można dołożyć jeszcze świetne reakcje w bloku naszego duetu środkowych, Norberta Hubera i Jakuba Kochanowskiego. Dokładając do tego ofensywną moc Leona i świetną skuteczność Kaczmarka (drugi mecz z rzędu w kwadracie dla rezerwowych Bartosz Kurek), ręce same składały się do oklasków.

Drugi set 25:13, trzeci 25:19. Ostatnią szansą dla Holendrów była partia czwarta, rozpoczęta od mocnych zagrywek Abdela-Aziza. Chociaż drużyna Piazzy miała 3:1 na otwarcie, chwilę później Polacy wyszli już na prowadzenie 8:6 czy 11:9. Holendrzy nawet jeśli potrafili przyjąć zagrywkę, popełniali błędy. A Polacy takowych unikali, z punktu na punkt grając coraz swobodniej.

Choć do końca trzeba było pilnować wyniku, mając m.in. tylko punkt przewagi (17:16 czy 19:18). Holendrzy próbowali do samego końca, ale po polskiej stronie siatki był Leon, w końcówce czwartej partii kończąc niemal wszystko, co to tylko dostawał od Marcina Janusza. A bywały to najczęściej piłki z co najmniej podwójnym blokiem.

Wygrał zespół lepszy, choć nie pozbawiony kilku elementów do poprawy. Co oczywiste na tym etapie turnieju.

Macedonia Północna – Polska, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Po piątkowym pojedynku Biało-Czerwonych czeka dzień przerwy w ME. Polacy wrócą do grania w niedzielę, kiedy zmierzą się z drużyną gospodarzy. Mecz Macedonia Północna – Polska rozpocznie się o godzinie 20:00, 3 września.

Mecz Polaków z gospodarzami grupy rozpocznie się o godzinie 20:00. Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

