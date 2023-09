Włosi stosują brudne chwyty względem francuskich siatkarzy? Nieoczekiwane podejrzenia

Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w fazę medalową. W najlepszej czwórce imprezy znaleźli się Polacy, Słoweńcy, Włosi i Francuzi. Tylko ci ostatni nie wystąpili w półfinale poprzedniej edycji EuroVolley. Mogą jednak opuścić Rzym z pucharem za triumf w tegorocznych zmaganiach.

Gracz Jastrzębskiego Węgla węszy spisek przed półfinałem ME

Zespół mistrzów olimpijskich z Tokio jest już w Rzymie, gdzie w czwartek rozegra półfinał z Włochami. Francuzi napotkali jednak na małe problemy. Jak powiedział w rozmowie z L’Equipe Jean Patry, wyczarterowany samolot, którym podróżowali do stolicy Italii napotkał na lotnisku na problemy techniczne, przez co siatkarze musieli spędzić znacznie więcej czasu w środku maszyny. Nowy zawodnik Jastrzębskiego Węgla, który zaskakiwał formą podczas igrzysk w 2021 roku, pół żartem, pół serio powiedział, że za całym zamieszaniem mogą stać Włosi, chcący zdekoncentrować rywali przed meczem o finał.

– Ogólnie lot był udany. Czekaliśmy na płycie lotniska ze względu na problem techniczny. Dobrze, że w samolocie było trochę miejsca, bo jest czarterowany przez Międzynarodową Federację, ale czekaliśmy długo. Możliwe, że był to ruch Włochów. Myślę, że są do tego zdolni – powiedział Patry, który dodał później, że nie jego zespół nie ma zbyt wiele czasu na regenerację i przygotowania do starcia z obrońcami tytułu.

Polska, Słowenia, Francja i Włochy powalczą o złoty medal mistrzostw

Mecz Włochy – Francja odbędzie się w czwartek, 14 września, o godzinie 21:15, po zakończeniu spotkania Polska – Słowenia. Finał oraz mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany dwa dni później, również w Rzymie.

Na poprzednich mistrzostwach Włosi wyprzedzili Słowenię, Polaków i Serbów. Nagrodę dla MVP turnieju otrzymał Simone Giannelli.

