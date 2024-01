Sfrustrowany Bartosz Kurek. Ta decyzja to dla niego parodia

Igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Trudno wyrokować, ile medali przywiozą z Paryża reprezentanci Polski, aczkolwiek nie jest to żadna tajemnica, że kibice czy media będą oczekiwali tego przede wszystkim od naszych siatkarzy. Czy ta sztuka im się uda? Nie wiadomo. Nie zmienia to jednak faktu, że zbliżająca się impreza emocjonuje wszystkich już teraz, nawet samych sportowców, czemu wyraz dał Bartosz Kurek.

Kapitan reprezentacji Polski został zapytany, co sądzi o decyzji, jaka niedawno zapadła w kontekście nadchodzących igrzysk. Na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej pojawiła się informacja dotycząca tego, że w Paryżu kadry drużyn siatkarskich będą mogły liczyć 13 zawodników.

Bartosz Kurek poirytowany decyzją dot. igrzysk

Jest jednak jeden haczyk, bowiem ten 13 zawodnik będzie mógł wziąć udział w zawodach tylko w przypadku, gdy ktoś inny dozna kontuzji. W praktyce mówimy więc nie tyle o dodatkowym sportowcu do dyspozycji trenera, lecz o „jokerze medycznym”, gotowym do zastąpienia kolegi z zespołu w przypadku urazu.

twitter

Ta decyzja ewidentnie nie podoba się Bartoszowi Kurkowi. Atakujący z ekipy Wolf Dogs Nagoya zakomunikował to jasno w wywiadzie opublikowanym na youtube’owym kanale „Siatkarskie ligi”.

– To jest parodia. Duże nieporozumienie. Archaiczna decyzja i takie samo myślenie. To tylko pokazuje brak zainteresowania siatkówką ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i jak słabo potrafi działać na tym polu FIVB – ocenił doświadczony siatkarz.

Wcześniej obiekcje względem tej decyzji wyrażał też inny reprezentant Polski. Kapitan reprezentacji Polski uważa, że było wiele lat na to, by uświadomić decyzyjne osoby co do tego, na jakich zasadach odbywają się siatkarskie turnieje olimpijskie. – Tymczasem temat zawsze odżywa za pięć dwunasta – dodał wyraźnie zirytowany.

