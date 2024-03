Pełen emocji finisz w PlusLidze. Czy ZAKSA zostanie z niczym?

Przypomnijmy, że w grze o mistrzostwo Polski w najważniejszej fazie sezonu będzie brała udział najlepsza ósemka w tabeli. W większości przypadków, do końca części zasadniczej pozostały cztery mecze do rozegrania. Sytuacja w tabeli PlusLigi na miejscach 7-10 jest bardzo wyrównana.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie zagra o medale?

Pewne bądź niemal pewne gry w play-off PlusLigi są: Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie, Projekt Warszawa, Asseco Resovia Rzeszów, Trefl Gdańsk oraz Bogdanka LUK Lublin. Trudno natomiast wskazać, jak będzie wyglądał zestaw dwóch ostatnich miejsc, które są do obsadzenia w kontekście walki o mistrzostwo Polski.

Realnie chętnych jest czwórka. Po 26. kolejkach (stan na 19 marca) na siódmej pozycji jest Indykpol AZS Olsztyn, mający 39 punktów i 11 zwycięstw na koncie. Olsztynianie rozegrali 26 meczów. Na ósmej pozycji znajduje się za to Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, chcąca za wszelką cenę uratować sezon. Warto przypomnieć, że aktualni wicemistrzowie Polski stracili już szanse związane obroną trofeów za sukcesy w Tauron Pucharze Polski czy Lidze Mistrzów. Na pocieszenie ZAKSA do gabloty włożyła AL-KO Superpuchar Polski, ale to marne pocieszenie, jeśli skończy się na braku play-off, co dla Kędzierzyna-Koźla byłoby sportową katastrofą.

ZAKSA ma 38 punktów zgromadzonych w 26. meczach, inkasując 13 wygranych. Za plecami srebrnych medalistów PlusLigi z sezonu 2022/23 jest PSG Stal Nysa. Zespół trenera Daniela Plińskiego ma 37 punktów w 26. meczach, do tego 12 zwycięstw na koncie. Ostatnia z zamieszanych w grę o play-off jest dziesiąta PGE GiEK Skra Bełchatów. 36 punktów, ale jeden mecz rozegrany mniej (35) od konkurencji. Bilans zwycięstw? Bełchatowianie mają ich 13.

Pasjonująca końcówka fazy zasadniczej w PlusLidze

Liczba zwycięstw jest o tyle ważna, że przy takim samym dorobku punktowym, będzie drugą najważniejszą kategorią przy porównywaniu poszczególnych sąsiadów w tabeli. Z tego też względu wydaje się, że w najlepszej pozycji wyjściowej jest Skra oraz ZAKSA.

Inaczej wygląda jednak sytuacja, jeśli spojrzeć na terminarze do końca fazy zasadniczej w kontekście wymienionej wcześniej czwórki. Przynajmniej w przypadku ZAKSY, bo Skra nie ma powodów do narzekań.

Indykpol AZS Olsztyn

Bogdanka LUK Lublin (wyjazd)



Trefl Gdańsk (dom)



Projekt Warszawa (wyjazd)



Ślepsk Malow Suwałki (dom)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Projekt Warszawa (wyjazd)



Ślepsk Malow Suwałki (dom)



Aluron CMC Warta Zawiercie (wyjazd)



Jastrzębski Węgiel (wyjazd)

PSG Stal Nysa

Trefl Gdańsk (wyjazd)



Projekt Warszawa (dom)



Ślepsk Malow Suwałki (wyjazd)



Aluron CMC Warta Zawiercie (dom)

PGE GiEK Skra Bełchatów

Projekt Warszawa (wyjazd)



Aluron CMC Warta Zawiercie (wyjazd)



Enea Czarni Radom (dom)



Jastrzębski Węgiel (wyjazd)



Barkom Każany Lwów (dom)

Koniec fazy zasadniczej PlusLigi zaplanowano na pierwszy weekend kwietnia.

