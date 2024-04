Rekord PlusLigi oficjalnie pobity! Twarda lekcja siatkówki od mistrzów Polski

Przed startem pojedynku w Olsztynie było wiadomo, że to Jastrzębski Węgiel jest faworytem rywalizacji. Jastrzębianie wygrali fazę zasadniczą, natomiast Indykpol AZS rzutem na taśmę zajął ostatnie, ósme miejsce, premiowane walką o mistrzostwo Polski.

Jastrzębski Węgiel ze zwycięstwem, Norbert Huber z rekordem

System, w którym grają drużyny PlusLigi sprawia, że mogą zdarzyć się spore niespodzianki. W fazie ćwierćfinałowej obowiązują bowiem zasady mecz-rewanż, a w przypadku „remisu”, o awansie zadecyduje złoty set. Czym jest remis? To przypadek wygranych tak jak w europejskich pucharach, czyli np. drużyna A wygrywająca 3:0 lub 3:1 (czyli za trzy punkty) i przegrywająca następnie 1:3 lub 0:3. Tak samo w przypadku wyników 3:2 i 2:3 w rewanżu (czyli za dwa oczka).

Jastrzębski Węgiel nie pozostawił jednak cienia wątpliwości, kto będzie nadawał ton wydarzeniom w ćwierćfinałowej walce z olsztyńskim zespołem. Wygrana 3:0 na terenie przeciwnika ustawiła mistrzów kraju w komfortowej sytuacji przed rewanżem.

Środowy mecz? Do odnotowania wręcz kosmiczne osiągnięcie Norberta Hubera. Środkowy Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski przekroczył liczbę 117 pod względem punktowych bloków w jednym sezonie PlusLigi. A taki był dotychczas rekord wszech czasów, odkąd funkcjonują w pełni zawodowe rozgrywki siatkarskie w Polsce. Co więcej, Huber przekroczył nawet barierę 120. bloków. We wtorek dorzucił łącznie siedem sztuk.

Gospodarze dotrzymywali tempa rywalom tylko w krótkich fragmentach. Tak było w pierwszym secie i na początku trzeciej partii. Kiedy trzeba jednak było podkręcić nieco granie, mistrzowie kraju i finaliści Ligi Mistrzów 2024, pokazywali, dlaczego to oni są jedną z najlepszych drużyn w Europie ostatnich sezonów. Nie wypuszczenie przeciwników z granicy 20. punktów w żadnym z setów (25:18, 25:16, 25:19), to najlepszy komentarz. Jastrzębski Węgiel pokazał dużą moc.

MVP meczu w Olsztynie został wybrany Tomasz Fornal. Przyjmujący zdobył 18 punktów, będąc najlepiej punktującym spotkania.

PlusLiga ruszyła z najważniejszą częścią sezonu 2023/24

Jak wyglądają pozostałe pary ćwierćfinałowe? Drugim środowym spotkaniem będzie starcie PSG Stali Nysa z Aluronem CMC Wartą Zawiercie (g. 21:00).

W czwartek (tj. 11 kwietnia) od g. 18:20 Trefl Gdańsk podejmie Asseco Resovię Rzeszów. Od g. 21:00 Bogdanka LUK Lublin podejmie za to Projekt Warszawa. Rewanżowe pojedynki ćwierćfinałowe zaplanowano na sobotę i niedzielę.

