Awantura w PlusLidze. Reprezentant Polski nie wytrzymał zachowania kibica

To był prawdziwy spektakl w półfinale PlusLigi. Asseco Resovia Rzeszów przegrała z Jastrzębskim Węglem 2:3. Na trybunach doszło za to do sporego zgrzytu.

Mnóstwo emocji w hali Podpromie i atmosfera, jak za starych, mistrzowskich czasów w sercu Podkarpacia. Mocno kipiało podczas rywalizacji Asseco Resovii Rzeszów z Jastrzębskim Węglem. Spotkanie zakończyło się wygraną tych drugich po tie-breaku. Norbert Huber w ostrej wymianie zdań z kibicem Oprócz świetnego poziomu sportowego trzeba wspomnieć też o tym, co miało miejsce pod koniec czwartego seta. Gospodarze zerwali się do odrabiania strat i ostatecznie dopięli swego, wychodząc z 1:2 w setach, przedłużając mecz od pięciu odsłon. Zanim jednak zaczęto granie do 15 punktów w ostatniej części spotkania, doszło do ostrej wymiany zdań, w której mocno „zagotował się” Norbert Huber. Środkowy mistrzów Polski i drużyny narodowej usłyszał coś od jednego z kibiców, którzy siedzieli blisko ławki rezerwowych przyjezdnych. Reakcja siatkarza była błyskawiczna i całe szczęście, że… koledzy z drużyny powstrzymali Hubera. Mogło bowiem dojść do męskiego starcia. twitter Ostatecznie człowiek, który tak rozjuszył ostatecznie większość zawodników gości, został wyproszony ze swojego miejsca przez służby porządkowe. Cała sytuacja miała miejsce przed kamerami Polsatu Sport. I trzeba przyznać, nie chcielibyśmy więcej oglądać takich oto wydarzeń w trakcie siatkarskich pojedynków. Dodajmy, że człowiek wyproszony ze swojego miejsca chwilę wcześniej miał użyć wulgarnych słów względem jastrzębian. Wydaje się, że gdyby tego typu słowa nie padły, siatkarze raczej nie skupialiby się na tym, co poza boiskiem. Czołowa czwórka PlusLigi w walce o medale Oprócz Asseco Resovii Rzeszów i Jastrzębskiego Węgla, w grze o medale liczą się pozostały Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Tym samym czołowa czwórka tabeli z fazy zasadniczej PlusLigi przełożyła się na rywalizację w play-off. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel sięgnął po złote medale na krajowym podwórku. Srebro przypadło w udziale siatkarzom Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ciągle aktualni wicemistrzowie Polski w środowe popołudnie przegrali w meczu o 9. miejsce z PGE GiEK Skrą Bełchatów w dwumeczu. ZAKSA tym samym oficjalnie zamknęła fatalny w swoim wydaniu sezon. O brąz w poprzednim sezonie zagrał zespół Asseco Resovii z rywalem z Zawiercia. Brązowe medale ostatecznie trafiły na konto Fabiana Drzyzgi i jego kolegów. Czytaj też:

