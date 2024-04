Wielki transfer polskiej siatkarki. Dołączy do klubu znanego na całym świecie

Reprezentantki Polski kończą sezony klubowe. W grze pozostała już praktycznie tylko Joanna Wołosz, Magdalena Stysiak i Martyna Czyrniańska oraz siatkarki walczące o medale Tauron Ligi. Część zawodniczek korzysta z chwili wolnego przed wymagającym sezonem reprezentacyjnym, w którym najważniejszym momentem będą igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Kolejna reprezentantka Polski zagra w Turcji

Choć oficjalnie wciąż jeszcze trwa sezon 2023/2024, to kluby w Turcji już mniej lub bardziej jawnie informują o ruchach na przyszłe rozgrywki. Coraz głośniej mówi się o zaskakującym zwolnieniu Stefano Lavarini. Choć selekcjoner reprezentacji Polski ma duże szanse na mistrzostwo kraju, to włodarze Fenerbahce mają mu za złe brak awansu do finału Ligi Mistrzyń.

Jeśli jednak Włoch zostanie w Turcji, to w przyszłym sezonie będzie miał okazję zmierzyć się z kolejną ze swoich reprezentantek. W środę Besiktas Stambuł ogłosił zakontraktowanie Olivii Różański. Przyjmująca przez ostatnie dwa lata grała w Serie A. Najpierw trafiła do Chieri, z którym zdobyła Puchar Challenge, a następnie do Volley Bergamo, gdzie do ostatnich chwil fazy zasadniczej walczyła o utrzymanie.

W obu klubach siatkarka nie była kluczową postacią. Co więcej, często miała problemy, by znaleźć się w podstawowym składzie. Transfer do Turcji ma być jej trampoliną w karierze. Nie będzie to łatwe zadanie, bo jej nowy klub (znany na całym świecie głównie z powodu klubu piłkarskiego) mocno się zbroi. Na jej pozycji w przyszłym sezonie ma występować także Saliha Sahin, obecnie zawodniczka Grupa Azoty Chemika Police.

twitter

Kariera Olivii Różański

Olivia Różański w przeszłości reprezentowała także barwy Legionovii Legionowo i BKS-u Bielsko-Biała. Była częścią kadry, która w ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce w Lidze Narodów, a także wywalczyła awans na igrzyska.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka nie miał wątpliwości. Ten sezon ZAKSY był wielką lekcjąCzytaj też:

Ciąg dalszy skandalu w Rzeszowie. Te słowa wyprowadziły Hubera z równowagi