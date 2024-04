Ostatni mecz zadecydował o wszystkim. Stysiak i Lavarini w euforii po sukcesie

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini przed sezonem zamienili Serie A na turecką Sultanar Ligi. Dla atakującej polskiej kadry był to pierwszy rok w karierze spędzony poza Polską i Italią. Włoch pracował w przeszłości m.in. w Brazylii, lecz Fenerbahce to prawdopodobnie największe z jego dotychczasowych klubowych wyzwań. Choć włodarze zespołu nie ukrywali rozczarowania po porażce w półfinale Ligi Mistrzyń, to selekcjoner reprezentacji Biało-Czerwonych na koniec zmagań dał im inny ważny tytuł.

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini ze złotymi medalami

Fenerbahce Stambuł w sezonie 2023/2024 przegrało Superpuchar Turcji z Vakifbankiem Stambuł i wygrało Puchar Turcji z Eczacibasi Stambuł. Na koniec pozostała im walka o mistrzostwo kraju przeciwko ostatniej z wymienionych drużyn. Po raz kolejny kibice byli świadkami polsko-polskiego pojedynku. W Fenerbahce oprócz Stysiak i Stefano Lavariniego pracują także polscy członkowie sztabu – Bartosz Groffik, Krystian Pachliński i Dariusz Stanicki. Z kolei w Eczacibasi wraz z Martyną Czyrniańską pracowali Przemysław Kawka i Łukasz Filipecki.

O złocie przesądził dopiero ostatni mecz serii. Przy remisie 2:2 w finałowej rywalizacji, w ostatnim meczu Fenerbahce było nie do pokonania. Pewnie wygrało dwa sety, by w trzecim stoczyć zaciętą walkę. Mistrzostwo kraju zapewnił im triumf w partii 27:25. Po nim Lavarini wraz z całym sztabem rzucili się na parkiet, by świętować wielki sukces. Dla żółto-niebieskich było to już piętnaste mistrzostwo kraju.

Martyna Czyrniańska kończy sezon z jednym trofeum

Magdalena Stysiak pojawiła się na krótkie momenty w ostatnim spotkaniu, nie zdobywając w nim punktu. Z kolei Martyna Czyrniańska ani razu nie pojawiła się na boisku. Młoda Polka kończy z kolei sezon ze srebrnym medalem ligi oraz Klubowym Mistrzostwem Świata.

