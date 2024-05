Wyjaśniła się przyszłość Michała Kubiaka. Kibice mogą być mocno zaskoczeni

Dwukrotnie złoty medalista mistrzostw świata (2014 i 2018), do tego wieloletni kapitan drużyny narodowej. Od 2014 roku jednak poza PlusLiga, z którą w ostatnich miesiącach łączono Michała Kubiaka, bo o nim mowa. Przynajmniej w teorii, która ostatecznie jednak nie przełożyła się na praktykę. Kubiak zostaje w Azji.

Michał Kubiak z nową umową w chińskim Shanghai Bright

Przyjmujący od 2016 roku gra na azjatyckich boiskach. Zaczęło się od Japonii, w której bronił barw Panasonic Panthers. Ostatecznie jednak Kubiak postanowił spróbować nowych realiów, przenosząc się do Chin. Od 2023 roku gra dla Shanghai Bright. Przyjmujący, który w latach 2015-21 pełnił funkcję kapitana reprezentacji Polski, właśnie zdecydował się przedłużyć kontrakt o kolejny rok.

O parafowaniu umowy z chińskim klubem przez Kubiaka poinformowała w mediach społecznościowych LZ Sport PRO, czyli agencja, której Polak jest zawodnikiem. Przyjmujący był łączony z powrotem do PlusLigi kilkanaście tygodni temu. O możliwych kierunkach mówiło się zwłaszcza w kontekście Projektu Warszawa, przez chwilę w grę wchodziła również Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Kubiak ostatecznie przynajmniej do końca sezonu w 2025 roku pozostanie w Chinach.

Bartosz Kurek i Wilfredo Leon w PlusLidze

Co do dużych nazwisk, które zagrają w Polsce, Kubiak to nie jedyna postać, która była łączona z krajowymi rozgrywkami. W przypadku Bartosza Kurka oraz Wilfredo Leona mowa jednak o niemal pewnych transakcjach, dzięki którym PlusLiga będzie mogła gościć na swoich parkietach naprawdę wielkich, klasowych graczy.

Leon ma trafić do Bogdanki LUK Lublin, co będzie jego debiutem w polskiej lidze, natomiast Kurek zaliczy powrót Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA ma zostać nowym/starym miejscem gry obecnego kapitana reprezentacji Polski.

