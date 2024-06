Polscy siatkarze mogli się poddenerwować. Bułgarzy pokazali potencjał

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w drugim turnieju Ligi Narodów. Po pierwszym etapie Biało-Czerwoni legitymowali się bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. Na początek zmagań w Fukuoce kadra Nikoli Grbicia pokonała Bułgarię 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:18).

Bułgarzy pokazali pazur

Spotkanie rozpoczęło się od minimalnej przewagi Polaków. Z czasem przebudzili się jednak rywale, którzy nie raz pokazywali, jak duży drzemie w nich potencjał. W połowie seta wypracowali sobie nawet czteropunktowy zapas, zmuszając Nikolę Grbicia do zmian i wzięcia timeoutu. Biało-Czerwoni nie dawali po sobie poznać frustracji. Nawet jeśli nie rozumieli decyzji sędziego o odgwizdaniu dwóch błędów ustawienia, to szybko skupiali się na kolejnych akcjach. Końcówka seta należała jednak do rywali. Dwukrotnie zablokowali Tomasza Fornala, aż wreszcie zwyciężyli 25:21, sprawiając małe zaskoczenie.

W drugim secie można było zobaczyć podirytowanych Polaków. Mocno weszli w seta, szybko tworząc sobie spore prowadzenie. Wydawało się, że Biało-Czerwoni zrobią swoją i utrzymają przewagę, lecz Bułgarzy po raz kolejny pokazali, że potrafią być niebezpieczni. Ekipa Gianlorenzo Blenginiego doprowadziła do wyrównania w połowie partii, co dodało emocji partii. Końcówka tym razem należała do ekipy Grbicia. Ze stanu 16:16 doprowadzili do prowadzenia 22:18, by finalnie triumfować 25:21.

Polacy zgarniają pierwsze zwycięstwo w Japonii

Trzecia partia rozpoczęła się dla Polaków jeszcze lepiej niż poprzednia. Z impetem budowali przewagę doprowadzając do wyniku 10:4. Bułgarzy nie chcieli jednak łatwo oddać seta. Małymi kroczkami odrabiali straty, choć czekało na nich trudne wyzwanie. W pewnym momencie przewaga Biało-Czerwonych wynosiła już tylko dwa „oczka” (20:18). Wówczas ekipa Grbicia wrzuciła wyższy bieg, dominując przeciwników (25:19).

Ostatnia partia przebiegała w spokojnym tempie. Polski walec na początku seta „rozjechał” bułgarskich rywali, którzy nie potrafili zagrozić obronie zespołu Grbicia. Brakowało już skuteczności z wcześniejszej części meczu, choć trzeba docenić dobrą grę Biało-Czerwonych. W drugiej części seta Polacy mogli być spokojni, gdyż prowadzili kilkoma punktami. Ostatecznie triumfowali 25:18, odnosząc pierwsze zwycięstwo w Japonii.

twitter

Polacy zagrają z Turcją w kolejnym meczu VNL 2024

Najskuteczniejszym graczem w reprezentacji Polski był Tomasz Fornal (14 punktów). W kolejnym meczu Ligi Narodów Biało-Czerowni zmierzą się z Turcją. Spotkanie zaplanowano na czwartek, 6 czerwca, na godzinę 12:30 czasu polskiego.

Czytaj też:

Reprezentant Polski zmienił klub. „Transfer cenny podwójnie”Czytaj też:

Duże wzmocnienie beniaminka PlusLigi. Zakontraktowali mistrza świata