Klęska zespołu Michała Winiarskiego. Walkower wisiał w powietrzu!

Dlaczego? Wszystko za sprawą ogromnego zamieszania, jakie miało miejsce w kontekście podróży Kubańczyków na turniej VNL 2025 do Belgradu. O sprawie było głośno jeszcze na długo przed startem środowego spotkania.

Z winy kubańskiej federacji wielu siatkarzy oraz członków sztabu nie otrzymało wiz na czas, więc nie mogło dotrzeć do Serbii odpowiednio wcześnie. Do Belgradu na początek dotarło tylko sześciu zawodników(!), co więcej, otwarcie mówiono, że może dojść do skandalu i... walkowera na niekorzyść Kubańczyków.

VNL 2025: Niemcy przegrali z Kubańczykami. Sensacja w Belgradzie!

Ostatecznie jednak, na sześć godzin przed meczem, zespół Kuby został skompletowany, z szaloną przesiadką po drodze w Niemczech – gdzie przy okazji zostały zagubione bagaże. To jednak nie przeszkodziło, żeby wyjść na boisko w Belgradzie i ograć Niemców w czterech setach.

Co tu kryć, to ogromna wpadka naszych zachodnich sąsiadów. Kubańską drużynę trzeba szanować i mieć świadomość ogromnego potencjału. Nie jest zresztą przypadkiem, że to ojczyzna tak wielkich graczy, jak m.in. Wilfredo Leon, Roberlandy Simon, Osmany Juantorena czy Joandry Leal. Nawet jeśli w kubańskich barwach w ostatnich latach grał tylko drugi z wymienionych, to najlepiej pokazuje, o jakiej skali potencjału sportowego mowa.

Wtorkowy mecz był mieszanką szarpanej gry, wielu błędów i przebłysków, których zdecydowanie więcej było po kubańskiej stronie. Niemcy zdołali urwać zmęczonym przeciwnikom tylko jednego seta, dodajmy, głównie za sprawą błędów własnych Kubańczyków.

Po zakończonym spotkaniu kadra Kuby wykonała zresztą wymowny gest przy zdjęciu grupowym, wskazując na potrzebę... snu po ponad 20 godzinach szalonej podróży na mecz w Belgradzie. Trener Winiarski przed kamerami Volleyball World przyznał, że tego dnia siatkarze Niemiec nie pokazali nic z tego, co prezentowali wcześniej, właściwie nie skupiając się na samej grze, a konieczności zwycięstwa – mając rywala z takimi problemami.

A to okazało się otwarciem bramy do... kłopotów samych Niemców. Co Kubańczycy skrzętnie potrafili wykorzystać.

