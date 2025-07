Nowy kapitan reprezentacji Polski siatkarzy. Ma gigantyczne doświadczenie

Jakub Kochanowski dokładnie 17 lipca, czyli w czwartek skończy 28 lat. Z pewnością środkowy reprezentacji Polski wolałby nie otrzymywać takich „prezentów”, jak wyróżnienie, które spotkało siatkarza przy okazji turnieju VNL 2025 w Ergo Arenie. Kochanowski w obliczu kontuzji kapitana Bartosza Kurka… oraz jego zastępcy w tej funkcji Aleksandra Śliwki, będzie pełnił w Trójmieście kapitańskie obowiązki.

Liga Narodów: Jakub Kochanowski kapitanem reprezentacji Polski

Trzeba jednak przyznać, że Kochanowski w roli człowieka z charakterystyczną „belką” pod numerem, wskazującą w siatkówce na kapitana drużyny, sprawdzał się wielokrotnie. I to na poziomie drużyny narodowej, a jakże. Mowa jednak o zespołach występujących w rozgrywkach młodzieżowych.

Kochanowski jest bowiem jednym z przedstawicieli „złotego pokolenia” siatkarzy, którzy z powodzeniem wdarli się do seniorskiej drużyny. To zespół, który wygrał wszystko, co było do wygrania w mistrzowskich imprezach. W rozgrywkach kadetów oraz juniorów Polska sięgała po złote medale zarówno na mistrzostwach Europy jak i świata.

Mowa o roczniku 1997, z którego poza Kochanowskim wywodzą się m.in. Tomasz Fornal czy Bartosz Kwolek. „Kochan” nie zatrzymał się jednak na młodzieżowych sukcesach. W seniorskiej drużynie Kochanowski zdobył m.in. mistrzostwo świata (2018), złoty medal VNL (2023), mistrzostwo Europy (2023) czy wreszcie srebrny krążek na ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu (2024).

Siatkarz, który na co dzień występuje w barwach PGE Projektu Warszawa, podczas turnieju VNL 2025 w Trójmieście stanie przed ważnym wyzwaniem. Kochanowski przyzwyczaił jednak, że pod względem dźwigania presji, to jeden z największych specjalistów w kadrze Polski na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Turniej VNL 2025 w Ergo Arenie. Kiedy i z kim zagrają polscy siatkarze?

Reprezentacja Polski w Ergo Arenie rozegra łącznie cztery mecze. Rozpocznie się od środowego starcia z Iranem (g. 20:00). Dzień później, w czwartek Polska zmierzy się z Kubą (20:00). Piątek to dzień przerwy pod względem występów gospodarzy turnieju.

W weekend za to wicemistrzowie olimpijscy zagrają dwa mecze. W sobotę Polska – Bułgaria (17:00), a w niedzielę, na zamknięcie turnieju w Ergo Arenie, prawdziwy hit. O godzinie 20:30 swoisty rewanż za finał IO 2024, czyli Polska – Francja.

Wszystkie mecze turnieju Ligi Narodów siatkarzy w trójmiejskiej Ergo Arenie będą pokazywane na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje w wersji internetowej można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

