Porażka, która... dała awans! Polacy mogli liczyć na pomoc

Polscy siatkarze zapewne inaczej wyobrażali sobie ostatni interkontynentalny turniej VNL 2025 przed własną publicznością. Zamiast zwycięstw, Polacy zanotowali już dwie porażki w trzech meczach. Po wygranej nad Iranem (3:2) w minioną środę, doszły dwie przegrane – z Kubą (1:3) w czwartek oraz ta najświeższa z Bułgarią (2:3) z sobotniego, późnego popołudnia.

Paradoksalnie jednak nawet przegrywając te dwa mecze, Polacy zapewnili sobie awans do Final Eight. Duża w tym zasługa Włochów, którzy bez straty seta (3:0) wygrali ze Słowenią, zamykając jej drogę do turnieju finałowego w Chinach.

Liga Narodów: Reprezentacja Polski z awansem! Polacy pojadą na Final Eight

Czy należy się niepokoić formą, w jakiej są obecnie polscy siatkarze? Wydaje się, że właśnie teraz trwa tzw. okres zgrywania różnych grup siatkarzy, mających za sobą etapy przygotowań – w dłuższym bądź krótszym wymiarze. Mieszając to z kontuzjami, do tego zmianami w składzie względem poprzednich lat, ta układanka daje mieszankę, która obecnie... pozostawia trochę do życzenia.

Polacy zgromadzili jednak siedem wygranych w jedenastu rozegranych meczach VNL 2025. To wystarczyło do utorowania sobie drogi w kontekście chińskiego turnieju na koniec Ligi Narodów. Final Eight zostanie rozegrane w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia. W poprzednim sezonie (tj. 2024) Polska zakończyła VNL z brązowymi medalami.

Turniej VNL 2025 w Ergo Arenie. Kiedy i z kim zagrają polscy siatkarze?

Reprezentacja Polski w Ergo Arenie rozegra jeszcze jeden, hitowy mecz.

W niedzielę, na zamknięcie zmagań w Trójmieście, Polaków czeka starcie z mistrzami olimpijskimi – Francuzami (20:30). Będzie to swoisty rewanż za finał IO 2024, zachowując wszelkie proporcje powagi Ligi Narodów.

Wszystkie mecze turniejów VNL 2025 siatkarzy w trójmiejskiej Ergo Arenie są i będą pokazywane na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje w wersji internetowej można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

