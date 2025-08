Groźna sytuacja w meczu Polaków. Wyglądało to bardzo poważnie

Sytuacja miała miejsce przy stanie 8:7 dla Polaków w drugim secie. Pierwszego reprezentacja Polski wygrała 28:26, po thrillerze w końcówce partii.

Tomasz Fornal nieszczęśliwie wylądował po ataku, a jego staw skokowy wykręcił się w nienaturalny sposób, co widać było na powtórkach. Początkowo wydawało się, że zawodnik nie będzie w stanie kontynuować gry.

Fornal skorzystał z pomocy fizjoterapeutów i powrócił jednak na boisko. Co więcej, po kilku minutach dołożył nawet asa serwisowego na konto Polaków. Nie ulega jednak wątpliwości, że cała sytuacja wyglądała wyjątkowo groźnie.

Liga Narodów: Tomasz Fornal kontuzjowany? Groźna sytuacja w półfinale z Brazylią

Co istotne, Polacy zwyciężyli również w drugim secie. Tym razem Polska była lepsza, wygrywając 25:19.

Warto dodać, że obie reprezentacje spotkały się w fazie interkontynentalnej VNL 2025. Wówczas górą byli Brazylijczycy, którzy ograli Polaków 3:1 na turnieju w Chicago. Drużyna trenera Nikoli Grbicia występowała jednak w zupełnie innym składzie. Brazylia ostatecznie wygrała fazę interkontynentalną, zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Polska tę część zamknęła na piątej lokacie.

Wracając do Fornala, ten poprosił o zmianę przy stanie 2:2 w III secie półfinałowego meczu. Wydaje się, że fizjoterapeuci reprezentacji Polski będą mieli co robić, w związku z liderem drużyny. Fornal wykazał się jednak ogromną ambicją sportową, pomagając drużynie na tyle, na ile mógł – w sobotnim meczu.

A samemu siatkarzowi pozostaje życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Polacy wygrali za to 3:0 i awansowali do finału.

Wszystkie mecze turnieju finałowego VNL 2025 siatkarzy będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski znajdą się w ramówce otwartego kanału Polsatu. Internetowo transmisje znajdą się na platformie Polsat Box Go.

