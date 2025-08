Polacy we łzach i złote medale na szyjach. To coś więcej niż tylko mecz

Sobotni mecz półfinałowy VNL 2025 turnieju w Chinach da odpowiedź, czy to reprezentacja Polski, czy Brazylii zagra o złoto tegorocznej edycji. Warto przypomnieć, że Polacy z Brazylijczykami mieli okazję mierzyć się również w meczach o medale Ligi Narodów. W 2019 roku górą byli Polacy (3:0), sięgając po brąz, natomiast w 2021 lepsza okazała się Brazylia (1:3), wygrywając wielki finał.

Liga Narodów: Bitwy polsko-brazylijskie z meczami o złoto MŚ włącznie

Co więcej, obie reprezentacje mierzyły się również podczas ostatniego turnieju olimpijskiego. W Paryżu lepsi byli Polacy wygrywając w rozgrywkach grupowych po pięciosetowym thrillerze.

Gdyby jednak szukać meczów, które polscy kibice najlepiej wspominają w kontekście rywalizacji z Brazylią, trzeba się cofnąć nieco głębiej. Finały MŚ w 2014 i 2018 roku. Polska miała wówczas za sobą złe wspomnienie z 2006 roku, kiedy sensacyjnie docierając do finału MŚ w Japonii, odbiła się wówczas od wielkiej Brazylii.

Jak pokazała jednak późniejsza historia, dwie kolejne sposobności do gry o złoto MŚ, Polska rozstrzygnęła na swoją korzyść. W 2014 roku podczas turnieju organizowanego w Polsce, gdzie MVP całych zmagań został wybrany Mariusz Wlazły.

Cztery lata później Polacy obronili za to trofeum podczas MŚ w Bułgarii i Włoszech. Wówczas drużyna prowadzona przez trenera Vitala Heynena miała w swoich szeregach powracającego na najwyższy poziom Bartosza Kurka. To „Kuraś” poprowadził zespół do sukcesu, zgarniając statuetkę MVP turnieju.

VNL 2025: Polska – Brazylia w półfinale. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Co ciekawe, mecz Brazylia – Polska odbył się już w tym sezonie. Podczas turnieju rozgrywanego w Chicago brazylijska drużyna wygrała 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 28:26). Polacy nie mieli jednak w swoich szeregach wszystkich podstawowych zawodników. Najlepiej wówczas po polskiej stronie zaprezentował się Kamil Semeniuk, który zdobył aż 17 punktów. Obok niego swoje dorzucił Artur Szalpuk – 15 oczek.

Półfinał Polaków z Brazylią odbędzie się w sobotę (tj. 2 sierpnia). Początek spotkania o godzinie 13:00 polskiego czasu. Wcześniej Włosi ograli 3:1 Słoweńców, dzięki czemu mistrzowie świata w niedzielę (tj. 3 sierpnia) zagrają o złoto VNL 2025. Słowenii pozostaje „finał pocieszenia”, czyli gra o brązowe krążki.

Wszystkie mecze turnieju finałowego VNL 2025 siatkarzy będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski znajdą się w ramówce otwartego kanału Polsatu. Internetowo transmisje znajdą się na platformie Polsat Box Go.

