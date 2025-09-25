Problemy przed meczem Polska-Włochy. Niepokojące słowa Grbicia

Kadra Nikoli Grbicia prezentuje się bezbłędnie na tegorocznych mistrzostwach świata. Żaden z dotychczasowych rywali nie sprawił Biało-Czerwonym większych problemów. Polacy pewnie wygrali wszystkie spotkania w fazie grupowej. W 1/8 finału rozprawili się z Kanadą a w ćwierćfinale zdominowali reprezentację Turcji.

Fornal nie zagrał z Turcją. Co dolega przyjmującemu?

W tym ostatnim meczu na boisku nie pojawił się Tomasz Fornal. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania kibice dostrzegli, że siatkarz miał na sobie koszulkę libero i nie przystąpił do rozgrzewki. Jak się okazało, powodem jest uraz pleców.

W rozmowie ze Sportowymi Faktami Tomasz Fornal przyznał, że ma niewielkie problemy zdrowotne, które się odnowiły. – Po meczu z Holandią delikatnie mnie spięło w plecach. Mieliśmy chwilę czasu na rehabilitację i krótki trening. Potem normalnie się czułem, trenowałem, jednak nie chcieliśmy ryzykować – tłumaczył przyjmujący.

Siatkarz przyznał, że „chociaż nie jest to uraz, który wykluczyłby go z gry na długie miesiące, to nie pozwala mu na swobodną grę”. – Nie jest to na szczęście nic poważnego. To niewielki uraz, ale jest dokuczliwy. Nic wielkiego z nim nie zrobimy. Mam ćwiczenia od fizjoterapeuty, które musze wykonywać i robiłem je w trakcie meczu z Turcją – dodał.

Fornal kontuzjowany. Grbić zabrał głos

Do problemów zdrowotnych przyjmującego w rozmowie z TVP Sport odniósł się Nikola Grbić. – To ten problem, który Tomek miał kilka dni temu z plecami, ale teraz jest gorszy. Dlatego właśnie teraz chcę robić rzeczy krok po kroku i nie zrobić niczego, co sprawi, że jego sytuacja będzie gorsza. Na ten moment nie mam pojęcia jaka będzie sytuacja w sobotę – wyjaśnił Serb

Selekcjoner Biało-Czerwonych zapewnił, że „uraz siatkarza nie jest na tyle poważny, żeby pojawiła się konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań m.in. rezonansu”.

Na chwilę obecną występ Tomasza Fornala w półfinale z Włochami stoi pod znakiem zapytania. – Mam nadzieję, że w sobotę będę gotowy do gry i będę mógł pomóc chłopakom, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. W przyrodzie musi być trochę równowagi. Jak przez cały sezon nie miałem problemów, to musi to znaleźć jakieś ujście – ironizował przyjmujący.

Ostrożnie do sprawy podchodzi również Nikola Grbić. – Myślę, że zarówno dla niego, jak i dla nas najważniejsze jest to, żeby był zdrowy i mógł grać. Mamy jeszcze dwa spotkania do rozegrania, ale nawet na końcu turnieju też nie chcę ryzykować. Mam jednak nadzieję, że będzie gotowy na weekend – podkreślił trener Polaków.

MŚ Polska-Włochy. Kiedy mecz?

O awans do finału tegorocznych mistrzostw świata Polacy powalczą z reprezentacją Włoch. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 27 września. Organizatorzy na razie nie podali godziny meczu.

