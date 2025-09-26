Kontuzja Tomasza Fornala. Czy siatkarz zagra w półfinale mistrzostw świata?
Siatkówka

Kontuzja Tomasza Fornala. Czy siatkarz zagra w półfinale mistrzostw świata?

Tomasz Fornal
Tomasz Fornal Źródło: Newspix.pl / Pawel Piotrowski / 400mm.pl
To jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście reprezentacji Polski siatkarzy w ostatnich dniach. Tomasz Fornal, czy zdrowotnie jest gotowy do gry?

Lider JSW Jastrzębskiego Węgla, gwiazda PlusLigi, postać wielkiego formatu światowej siatkówki. Nie ulega wątpliwości, że Tomasz Fornal ma status bardzo dobrego siatkarza. Niestety, w decydującym okresie trwających MŚ 2025, przyjmujący nabawił się kontuzji.

Tomasz Fornal nie zagra z Włochami? Są najnowsze wieści w sprawie!

Fornala zabrakło w gronie czwórki przyjmujących w trakcie ćwierćfinału Polska – Turcja. Podjęto decyzję, że założy on strój libero, będąc w odwodzie za plecami tego podstawowego na tej pozycji, Jakuba Popiwczaka. Miejsce w gronie przyjmujących za Fornala zajął za to… nominalny libero Maksymilian Granieczny. To pokazało, że sprawa z problemami zdrowotnymi siatkarza, jest poważna.

Czy na tyle, żeby miał nie zagrać w półfinale Polska – Włochy? Jeszcze przed ćwierćfinałem z Turkami dziennikarz i komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski, będący bardzo blisko reprezentacji, przekonywał, że wg sztabu Fornal ma być gotowy na półfinałową, hitową batalię.

Jeśli to jednak problemy z plecami, trudno zakładać, że siatkarz będzie w pełni gotowy do rywalizacji z tak twardo grającą drużyną, jak mistrzowie świata. Przeciwko Włochom zapewne na boisku od początku trener Nikola Grbić postawi na zestaw widziany m.in. w ćwierćfinale MŚ 2025, czyli Wilfredo Leon oraz Kamil Semeniuk.

– Sytuacja Tomka nie jest jasna. Uczestniczył w piątkowym treningu. Postępuje zgodnie z zaleceniami fizjoterapeutów. Ostateczną decyzję odnośnie do jego udziału w półfinale podejmie w sobotę Nikola Grbić – przekazał Mateuszowi Góreckiemu z Onetu i „Przeglądu Sportowego” rzecznik reprezentacji Polski Mariusz Szyszko.

W odwodzie na pozycji przyjmującego są jeszcze Artur Szalpuk oraz awaryjnie wspomniany wcześniej Granieczny.

Jedno, co na pewno trzeba zauważyć, to... dobry nastrój samego Fornala. Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem gry o finał MŚ 2025, zawodnik umieścił takie oto zdjęcie na Instagramie.

instagram

Imponujący bilans reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ. Worek medali!

W klasyfikacji medalowej wszech czasów, spoglądając na mistrzostwa świata, polscy siatkarze zajmują czwarte miejsce. Polska sięgnęła po trzy złote medale (1974, 2014, 2018) i dwa srebrne krążki (2006, 2022).

Jak widać, poza pamiętnym sukcesem drużyny Huberta Wagnera – późniejszych mistrzów olimpijskich (1976) – na podium w imprezach rangi MŚ stawali w XXI wieku. Ostatnie lata są wyjątkowo udane, od 2014 roku nie zdarzyło się, żeby Polaków zabrakło w finale imprezy. Dodatkowo warto zauważyć, że odkąd zespół trenuje pod batutą Nikoli Grbicia, Polacy z najważniejszych wydarzeń za każdym razem wracają z medalem. Ostatni przykład? Złota Liga Narodów 2025, gdzie w turnieju finałowym w Chinach polscy siatkarze nie przegrali ani jednego seta w żadnym z trzech spotkań.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku reprezentacji Polski siatkarzy, mowa o: liderach rankingu światowego FIVB, aktualnych mistrzach Europy (2023), wicemistrzach świata (2022) i wicemistrzach olimpijskich (2024). To naprawdę wyjątkowe czasy dla męskiej siatkówki w Polsce. A co również godne podkreślenia, całościowo zaczęło się od… mistrzostw świata w 2006 roku. Wówczas to zespół prowadzony przez Raula Lozano postanowił przypomnieć się światu, wdrapując się na podium imprezy z najwyższej reprezentacyjnej półki. Był to pierwszy medal MŚ od czasów Wagnera.

