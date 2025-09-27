Fatalne wieści ws. Bartosza Kurka. Ogromny cios tuż przed hitem

To podobny zabieg jak w przypadku Tomasza Fornala w ćwierćfinale, podczas rywalizacji Polska – Turcja. Tym razem padło niestety na kapitana zespołu. Bartosz Kurek nie będzie mógł sportowo wesprzeć wicemistrzów świata w sobotnim starciu z... mistrzami świata, czyli Włochami.

Wieści przekazane przez dziennikarzy Polsatu Sport nie konkretyzują jednak, jak poważny uraz dotknął Kurka. Jasne jest jednak, że w meczu Polska – Włochy doświadczony siatkarz nie wystąpi.

W roli atakującego za Kurka wystąpi Kewin Sasak. Na co dzień mistrz Polski w barwach Bogdanki LUK Lublin.

Początek meczu Polska – Włochy, którego stawką będzie udział w finale MŚ 2025, o godzinie 12:30.

Imponujący bilans reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ. Worek medali!

W klasyfikacji medalowej wszech czasów, spoglądając na mistrzostwa świata, polscy siatkarze zajmują czwarte miejsce. Polska sięgnęła po trzy złote medale (1974, 2014, 2018) i dwa srebrne krążki (2006, 2022).

Jak widać, poza pamiętnym sukcesem drużyny Huberta Wagnera – późniejszych mistrzów olimpijskich (1976) – na podium w imprezach rangi MŚ stawali w XXI wieku. Ostatnie lata są wyjątkowo udane, od 2014 roku nie zdarzyło się, żeby Polaków zabrakło w finale imprezy. Dodatkowo warto zauważyć, że odkąd zespół trenuje pod batutą Nikoli Grbicia, Polacy z najważniejszych wydarzeń za każdym razem wracają z medalem. Ostatni przykład? Złota Liga Narodów 2025, gdzie w turnieju finałowym w Chinach polscy siatkarze nie przegrali ani jednego seta w żadnym z trzech spotkań.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku reprezentacji Polski siatkarzy, mowa o: liderach rankingu światowego FIVB, aktualnych mistrzach Europy (2023), wicemistrzach świata (2022) i wicemistrzach olimpijskich (2024). To naprawdę wyjątkowe czasy dla męskiej siatkówki w Polsce. A co również godne podkreślenia, całościowo zaczęło się od… mistrzostw świata w 2006 roku. Wówczas to zespół prowadzony przez Raula Lozano postanowił przypomnieć się światu, wdrapując się na podium imprezy z najwyższej reprezentacyjnej półki. Był to pierwszy medal MŚ od czasów Wagnera.

