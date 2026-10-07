Mistrz świata zakochał się w Polsce. „Od razu mi się to podoba”

Podchodzący z Monzy zawodnik po raz drugi zdecydował się na grę poza Półwyspem Apenińskim. W poprzednim sezonie występował w barwach... rosyjskiego Fakiełu Nowy Urengoj. A od sezonu 2026/27 rozpoczyna swoją polską przygodę w szeregach PGE Projektu Warszawa. Zespołu, który z pewnością ma ambicje nawet zahaczające m.in. o złoty medal Tauron Ligi.

Mistrz świata zachwycony Polską. Co za słowa gwiazdy Tauron Ligi!

Romano w warszawskim klubie będzie rywalizował o miejsce w składzie z Bartoszem Gomułką. Zapowiada się na ciekawą walkę, bo w końcu w przypadku Polaka, również mowa o reprezentancie kraju.

To jednak Romano będzie tym, który powinien być numerem 1 w warszawskiej hierarchii na prawym skrzydle. Dodajmy, że w przypadku Włocha mowa o aktualnym mistrzu świata (2025), gdzie nowy zawodnik PGE Projektu otrzymał indywidualne wyróżnienie dla najlepszego atakującego turnieju.

Jakie są pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce? Romano nie ukrywa, że nowy kraj – pod względem jego decyzji w karierze – notuje praktycznie same plusy, odkąd znalazł się na polskiej ziemi.

– Wiem, że trafiłem do bardzo mocnej ligi, a kibice w Polsce wręcz szaleją na punkcie siatkówki, co mnie bardzo cieszy. Gra w polskiej lidze była dla mnie swego rodzaju marzeniem ze względu właśnie na wspaniałych kibiców i wszystkich świetnych siatkarzy, którzy tu grają, więc jestem bardzo szczęśliwy. Warszawa wydaje się naprawdę fajnym miastem. Miejsce, w którym mieszkamy z rodziną, też jest w porządku. Moja żona z córką są zadowolone, a to jest dla mnie najważniejsze [...] Dla mnie Polska jest przede wszystkim krajem, który wciąż bardzo się rozwija. Widać to zarówno z na zewnątrz, jak i zaraz po przyjeździe do kraju. Jak patrzę na te wszystkie nowe drogi i bardzo czyste, zadbane miasta, to od razu mi się to podoba. Nie mogę się więc doczekać, żeby odwiedzić jak najwięcej miejsc w Polsce – przyznał nowy atakujący PGE Projektu.

Cała rozmowa z atakującym dostępna jest na oficjalnej stronie rozgrywek.

Start nowego sezonu Tauron Ligi już w piątek, tj. 16 października. Pierwszym spotkaniem będzie starcie beniaminka rozgrywek, GKS Katowice, który zmierzy się z mistrzem kraju – Aluron CMC Wartą Zawiercie. Zawiercianie, wzmocnieni m.in. Tomaszem Fornalem i Jakubem Kochanowskim, z pewnością będą celować w kolejne trofea w nowej kampanii. Początek spotkania o godzinie 17:30.

Co ciekawe, PGE Projekt swoje pierwsze spotkanie rozegra również pierwszego dnia sezonu 2026/27. W Warszawie rywalem Romano i spółki będzie Energa Indykpol AZS Olsztyn. Start rywalizacji warszawsko-olsztyńskiej od g. 20:30.

Wszystkie mecze siatkarskiej Tauron Ligi będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.

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