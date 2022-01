Kamil Stoch pokazał zdjęcia kontuzjowanej stopy. Ogromna przemiana, jest nadzieja

Kamil Stoch na pewno nie zaliczy sezonu 2021/22 do udanych, a przynajmniej jego pierwszej części. Najpierw wpadł w poważny kryzys podczas Turnieju Czterech Skoczni i został z niego wycofany, a następnie doznał poważnego urazu. W trakcie treningów w Polsce uszkodził sobie nogę. Trzykrotny mistrz olimpijski opublikował jednak zdjęcia, które budzą duże nadzieje na lepsze jutro u skoczka.

Kamil Stoch doznał groźnej kontuzji podczas treningu

Przypomnijmy – kontuzja, której doznał Stoch, jest poważna. Chodzi bowiem o „mocne skręcenie stawu z uszkodzeniem torebki stawowej i naderwaniem więzadeł” – według diagnozy Aleksandra Winiarskiego, lekarza naszej kadry.

Na swoim Instagramie Stoch umieścił dwa zdjęcia. Na pierwszym widać, jak wyglądała jego kostka i stopa niedługo po nieszczęśliwym wypadku. Tam jego noga była bardzo spuchnięta oraz sina. Wskazywała, że uszkodzenie zdiagnozowane przez Winiarskiego rzeczywiście jest duże. „Kolorki wyszły już dziś, a nie za cztery czy pięć dni” – napisał pod nim sportowiec.

Kamil Stoch pokazał efekty kontuzjowanej stopy po rehabilitacjach

Druga fotografia zawiera porównanie zdrowej prawej stopy z lewą już po odbyciu zajęć rehabilitacyjnych. Stoch był bardzo szczęśliwy z efektów leczenia. „Z cyklu: znajdź różnicę. Pytacie, czy to ta sama noga, która była ostatnio operowana. Jak widać, zawsze są jakieś plusy, to nie ta. Nigdy w życiu nie miałem tak długiej i intensywnej rehabilitacji jednego dnia, ale efekty są niewiarygodne! To zdjęcie z rana” – opowiedział skoczek.

Lider Biało-Czerwonych mimo wszystko będzie musiał pauzować dość długo. Na pewno nie zobaczymy go na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Nie wiadomo nawet, czy zdąży wyleczyć się na zimowe igrzyska olimpijskie, które odbędą się w lutym w Pekinie.

Czytaj też:

Dziś konkurs drużynowy w skokach narciarskich w Zakopanem. Gdzie i kiedy transmisja online i w tv?