Zaskakująca zmiana miejsc w reprezentacji Polski! Co się stało z liderem?

Warto przypomnieć, że w środowych kwalifikacjach przepadł Piotr Żyła. Dwukrotny mistrz świata zakończył rywalizację w Garmisch-Partenkirchen dopiero na 53. miejscu. Wydaje się, że z tygodnia na tydzień Żyła jest coraz dalej od wyjazdu na igrzyska olimpijskie. Dodajmy bowiem, że trener Maciej Maciusiak będzie mógł zabrać tylko trzech reprezentantów Polski.

TCS: Paweł Wąsek przepadł w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen

Jeśli spoglądać na trójkę, która obecnie prezentuje się najlepiej w gronie polskich skoczków, to jest to tercet: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Maciej Kot. Ten ostatni, nieco sensacyjnie, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w trakcie weekendu Pucharu Świata w Wiśle, był przedstawicielem... kadry B.

Zaskakujący jest obrót formy, na minus, w kontekście Pawła Wąska. Skoczka, który jeszcze za czasów rządów trenera Thomasa Thurnbichlera, był niekwestionowanym liderem polskiej drużyny. Wąsek w Garmisch-Partenkirchen odpadł w pierwszej serii, przegrywając w swojej parze – w przeciwieństwie do Kota.

twitter

Co ciekawe, kilka dni wcześniej na skoczni w Oberstdorfie Wąsek wygrał bezpośrednią rywalizację w systemie KO z Kotem. Całościowo wydaje się jednak, że to bardziej doświadczony skoczek jest obecnie regularniejszy, jeśli mowa o swoje występy. Trener Maciusiak będzie miał twardy orzech do zgryzienia, co do ostatecznej selekcji olimpijskiej.

Kolejną dawką podpowiedzi będzie zapewne austriacka część 74. Turnieju Czterech Skoczni.

74. Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i kiedy oglądać Polaków?

Warto zauważyć, że rywalizacja w systemie KO, to jedyna taka formuła obowiązująca w trakcie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. 25 utworzonych par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) tworzy pierwszą serię konkursu. Do finałowej wchodzą zwycięzcy par oraz pięciu tzw. „szczęśliwych przegranych” – zawodników z najwyższymi notami spośród tych, którzy zostali pokonani.

Niemiecką część zamknie rywalizacja w Garmisch-Partenkirchen w Nowy Rok. Następnie austriacka odsłona, czyli Innsbruck (4 stycznia) i na koniec, dwa dni później (tj. 6 stycznia) ostatni konkurs TCS w Bischofshofen.

Transmisje będą dostępne na antenach TVN i w Eurosporcie 1. Dodatkowo internetowo można śledzić rywalizację skoczków w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Czytaj też:

Nikola Grbić myśli o zmianie pracy. Ta informacja nie ucieszy polskich kibicówCzytaj też:

Iga Świątek numerem 1 już teraz! Czegoś takiego jeszcze nie było