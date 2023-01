Dziś skoki narciarskie. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV z lotów w Bad Mitterndorf?

Przed nami jeden z najciekawszych momentów w zimowym sezonie skoków narciarskich, a mianowicie pierwszy konkurs w lotach. Skoczkowie są już w Bad Mitterndorf, gdzie będą startować na skoczni mamuciej w ramach rywalizacji indywidualnej. Punkty zdobyte w ten weekend również liczą się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skoki narciarskie. Czterech Polaków w sobotnim konkursie w Bad Mitterndorf

Kwalifikacje do sobotniego konkursu odbyły się już w piątek i to one wyłoniło 40 zawodników, których zobaczymy w akcji w głównych zawodach. Thomas Thurnbichler zabrał do swojej ojczyzny pięciu reprezentantów Polski, ale tylko czterech wywalczyło awans. Poza stawką w eliminacjach znalazł się Jakub Wolny, który zajął 41. miejsce – pierwsze, które nie dawało promocji do sobotniego konkursu.

Poza tym w Bad Mitterndorf zobaczymy na pewno Aleksandra Zniszczoła (27.), Kamila Stocha (14.), Piotra Żyłę (8.) oraz Dawida Kubackiego (4.). Piątkowe kwalifikacje wygrał Stefan Kraft, drugi był Andreas Wellinger a trzeci Halvor Egner Granerud. To właśnie rywalizacja ostatniego z wymienionych oraz Kubackiego jest najciekawszą w obecnym sezonie. Polak cały czas broni pozycji lidera klasyfikacji generalnej pucharu świata, lecz 26-latek niebezpiecznie zmniejsza do niego dystans co weekend.

Skoki narciarskie w Bad Mitterndorf. O której loty? Transmisja online i w TV

Początek sobotniego konkursu zaplanowano na godzinę 14:15 i jeśli pogoda pozwoli, właśnie o tej porze skoczkowie ruszą do boju. Ich rywalizację będzie można śledzić w telewizji – na kanałach takich jak Eurosport 1 czy TVN i w serwisach internetowych takich jak player.pl oraz polsatboxgo.pl.

