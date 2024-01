Piotr Żyła nie powinien się łudzić. Niemiecki trener wytypował wyniki w Ga-Pa

Turniej Czterech Skoczni to wyjątkowa impreza sportowa z wielu względów. Przede wszystkim różni się ona formatem, to znaczy pierwsza seria odbywa się w duetach. Skoczkowie dobierani są w pary i ten z niej, kto uzyska lepszy wynik, przechodzi do drugiej części zawodów. W związku z tym Andreas Bauer został poproszony o wytypowanie, którzy Biało-Czerwoni poradzą sobie ze swoimi przeciwnikami.

Andreas Bauer typuje wyniki Polaków

„Na papierze” najciekawszą parą jest tak, w której Kamilowi Stochowi przyjdzie rywalizować z Halvorem Egnerem Granerudem. Zwykle tego typu pojedynek byłby starciem na szczycie, aczkolwiek w sezonie 2023/24 obie gwiazdy są pod formą. Co prawda Norweg zazwyczaj spisywał się lepiej od Polaka, aczkolwiek w kwalifikacjach w Ga-Pa 27-latek był 29, a nasz rodak 22. Według Niemca to właśnie Stoch przejdzie dalej.

Zdaniem Bauera znacznie gorzej pójdzie Dawidowi Kubackiemu. – Ewidentnie nie jest on w swojej najlepszej formie. Stać go na skakanie o wiele lepiej – powiedział w rozmowie z portalem sport.pl, jednocześnie wskazując na triumf Johanna Andre Forfanga. Były trener wierzy za to w innego Polaka, a mianowicie Aleksandra Zniszczoła, któremu przyjdzie zmierzyć się z Niko Kytosaho z Finlandii.

Niemiecki szkoleniowiec uważa natomiast, że większych szans na awans nie ma Piotr Żyła, ponieważ będzie musiał pokonać Anze Laniska, aby to osiągnąć. W tym kontekście warto pamiętać, iż Słoweniec wygrał sylwestrowe kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen. – Przepraszam Piotrek, ale daję ci dziesięć procent szans – powiedział Bauer. – Jeśli obaj wykonają swoją robotę, to we dwóch mogą powalczyć o wysokie pozycje – dodał. Do drugiej serii awansuje bowiem 25 zawodników z poszczególnych par oraz 5 „przegranych” z najlepszymi wynikami indywidualnymi.

Typy Andreasa Bauera na konkurs w Garmisch-Partenkirchen

Niko Kytosaho – Aleksander Zniszczoł 40:60

Halvor Egner Granerud – Kamil Stoch 49:51

Dawid Kubacki – Johann Andre Forfang 45:55

Piotr Żyła – Anze Lanisek 10:90

Maciej Kot i Paweł Wąsek nie przebrnęli przez kwalifikacje.

Czytaj też:

Apoloniusz Tajner nie owijał w bawełnę ws. Kamila Stocha. Jest pewien jednegoCzytaj też:

Dawid Kubacki o wspólnej wizji z trenerem. Zaskakujące słowa