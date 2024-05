Trzech skoczków nie wystąpi w kadrze? Muszą spełnić najpierw pewien warunek

W środę 29 maja Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zatwierdził składy Kadr Narodowych w skokach i biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, snowboardzie alpejskim, narciarstwie alpejskim oraz freestyle'u.

Trzech zawodników nie jest pewnych występów w kadrze A. Wiemy dlaczego

Jeśli chodzi o skoki narciarskie, to trzon pozostał ten sam. W kadrze A znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch (szkolenie indywidualne), Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Poza naszymi doświadczonymi zawodnikami w pierwszej drużynie wpisani zostali także Jan Habdas, Kacper Juroszek oraz Tomasz Pilch.

Jednak przy ich nazwiskach została wpisana „gwiazdka”, która oznacza: Osoby powołane przez Zarząd PZN warunkowo z dodatkowymi warunkami kwalifikacji w okresie przygotowawczym.

Co to oznacza? Zapytaliśmy o to Rafała Kota, członka PZN. – Ci zawodnicy muszą spełnić warunki ministerstwa sportu, które są akceptowane przez Polski Związek Narciarski. Jesli w Pucharze Kontynentalnym, letnim PK i Grand Prix zajmą dobre miejsca, wtedy automatycznie będą pełnoprawnymi członkami kadry A – powiedział w rozmowie z „Wprost”.

– Chcemy promować młodych zawodników, dlatego znaleźli się w kadrze A ze znakiem zapytania – dodał.

Thomas Thurnbichler: Zespoły są zbudowane z myślą o przyszłości

Na temat składu kadr narodowych wypowiedział się trener Thomas Thurnbichler, który podkreślił, że zespoły zostały zbudowane z myślą o przyszłości. – Wszystko w celu niwelowania luki pokoleniowej w najbliższych latach. Tak szybko, jak będzie to możliwe – powiedział, cytowany przez PZN.

– Jednocześnie najbardziej doświadczeni zawodnicy będą traktowani w możliwie najlepszy sposób, aby utrzymać ich wysoki poziom, bądź nawet ponownie go podnieść. Czas zrobić krok w przyszłość – dodał.

Skoki narciarskie: Kadry Narodowe na sezon 2024/25:

Kadra Narodowa A Mężczyzn

Zawodnicy:

Dawid Kubacki – TS Wisła Zakopane

Kamil Stoch – KS Eve-nement Zakopane (szkolenie zindywidualizowane)

Paweł Wąsek – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Aleksander Zniszczoł – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Piotr Żyła – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Jan Habdas* – LKS Klimczok Bystra

Kacper Juroszek* – KS AZS AWF Katowice

Tomasz Pilch* – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

*Osoby powołane przez Zarząd PZN warunkowo z dodatkowymi warunkami kwalifikacji w okresie przygotowawczym.

Sztab szkoleniowy:

Thomas Thurnbichler – trener główny

Maciej Maciusiak – asystent trenera głównego

Krzysztof Miętus – asystent trenera głównego (wsparcie grupy bazowej w Szczyrku) – wspierany w ramach Programu Super Trener

Mathias Hafele – trener techniczny

Paweł Gurbisz – fizjoterapeuta

Arvid Endler – specjalista ds. szkolenia fazy lotu

Maciej Kreczmer – serwisant

Daniel Krokosz – psycholog

Piotr Krężałek – biomechanik

Aleksander Winiarski – lekarz

Kadra Narodowa B Mężczyzn

Zawodnicy:

Tymoteusz Amilkiewicz – AZS Zakopane

Klemens Joniak – LKS Poroniec Poronin

Maciej Kot – AZS Zakopane

Marcin Wróbel – AZS Zakopane

Adam Niżnik* – TS Wisła Zakopane

*Osoby powołane przez Zarząd PZN warunkowo z dodatkowymi warunkami kwalifikacji w okresie przygotowawczym.

Zawodnicy bazowi Zakopane:

Jan Galica – KS Eve-nement Zakopane

Klemens Murańka – TS Wisła Zakopane

Andrzej Stękała – AZS Zakopane

Zawodnicy bazowi Szczyrk:

Szymon Jojko – AZS AWF Katowice

Jarosław Krzak – PKS Olimpijczyk Gilowice

Jakub Wolny – LKS Klimczok Bystra

Sztab szkoleniowy:

Wojciech Topór – trener główny

Krzysztof Biegun – asystent trenera głównego – wspierany w ramach Programu Super Trener

Zbigniew Klimowski – asystent trenera głównego (wsparcie grupy bazowej w Zakopanem)

Paweł Leja – fizjoterapeuta

Kamil Skrobot – serwisant

