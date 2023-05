Krzysztof Włodarczyk wciąż to ma. „Diablo” znokautował kolejnego rywala

Polski boks zawodowy nie cieszy się obecnie wielką popularnością. Sukces Łukasza Różańskiego, zdobywcy pasa WBC w kategorii bridger przywrócił nasz kraj do świadomości kibiców pięściarstwa, lecz to tylko jeden wyjątek. Sympatycy z pewnością z nostalgią wspominają występy Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka, Krzysztofa Głowackiego czy Krzysztofa Włodarczyka.

Krzysztof Włodarczyk pokonał Sylverę Louisa

Ten ostatni jako jedyny z grona wciąż występuje na zawodowych ringach. „Diablo” wrócił po kilkumiesięcznej przerwie. Tym razem za rywala miał 41-letniego Sylverę Louisa, 40-letniego boksera z rekordem 9 zwycięstw i 8 porażek. Polak przez cały pojedynek dominował nad rywalem. Bardzo dobrze wszedł w starcie, gdyż już po minucie rywal chwiał się po ciosie. Kanadyjczyk starał się unikać walki poprzez klinczowanie. Wiedział, że w przypadku otwartej wymiany jest skazany na porażkę. Jego słaba dyspozycja wywołała niezadowolenie zebranych w stolicy Podlasia kibiców, którzy w trzeciej rundzie buczeniem dali wyraz rozgoryczenia.

Walka dobiegła końca w siódmej rundzie. Po gradobiciu Włodarczyka, Louis padł na deski. Pierwsze liczenie nie przyniosło końca pojedynku. Rywal Polaka wstał, lecz po chwili znów za sprawą ciosów „Diablo” padł. Tym razem wylądował z hukiem, mocno uderzając głową o podłogę. Sędzia nie miał innej opcji, jak tylko przerwać walkę.

– Zobaczyłem, że minęła czwarta runda i pomyślałem, że za długo to trwa. Nagle zrobiła się szósta. Nie no, nie może to tyle trwać. To był nieprzyjemny zawodnik, śliski, za często wdawałem się w te jego klincze. Byłem chyba trochę zestresowany – powiedział po walce TVP Sport Krzysztof Włodarczyk.

Kariera Krzysztofa Włodarczyka

Po zwycięstwie nad Louisem Krzysztof Włodarczyk legitymuje się bilansem 62 zwycięstw, 4 porażek i jednego remisu. „Diablo” to były dwukrotny mistrz świata w wadze cruiser. Ostatni raz walczył o pas w 2017 roku.

