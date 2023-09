Fatalne wieści ws. Artura Szpilki. Kibice nie będą zadowoleni

Artur Szpilka znakomicie rozpoczął swoją przygodę z KSW. Były pretendent do pasa mistrza świata kategorii WBC w debiucie podczas gali nr 71 stanął naprzeciwko Siergieja Radczenki, którego pokonał w drugiej rundzie przez techniczny nokaut. Drugie starcie pięściarza miało miejsce w trakcie czerwcowego KSW Colosseum 2, kiedy to jego rywalem był Mariusz Pudzianowski. Jego także zwalczył poprzez TKO w drugiej rundzie. Kolejna walka „Szpili” miała mieć miejsce pod koniec roku. Wiadomo już, że do niej nie dojdzie.

Artur Szpilka nie zawalczy na KSW. Przejdzie operację

Jakiś czas temu do sieci trafiły zdjęcia Artura Szpilki z promotorem KSW, Martinem Lewandowskim, co wywołało sugestie o jego potencjalnej kolejnej walce na jednej z gal. Z czasem okazało się, że faktycznie 34-latek będzie jednym z wojowników, który pojawi się w karcie walk pod koniec 2023 roku, jednak w świetle najnowszych informacji, które przekazał sam bokser, wiadomo już, że kibice będą musieli obejść się smakiem.

W najbliższym czasie „Szpila” będzie musiał przejść kolejną już operację, o czym zainteresowany opowiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

„Siemaneczko, Słuchajcie, niestety miałem wrócić do klatki w grudniu, około grudnia, ale poinformowałem już przeciwnika i federację KSW, więc mogę Wam powiedzieć. We wtorek przejdę operację kręgosłupa znowu. Sport to zdrowie, niestety utracone. Byłem się jeszcze ratować. Zamrozili mi nerw w klinice w Szczecinie. Była super poprawa, przez co nie czułem tego bólu, no ale poszedłem, rozwaliłem to jeszcze bardziej. Także niestety będzie operacja wycięcia pod mikroskopem” – powiedział Artur Szpilka, dodając: „Co Wam mogę powiedzieć? Już tego serdecznie mam dość, bo tych operacji już miałem tyle. To już będzie 12 albo 13 operacja pod pełnym znieczuleniem. No, ale to jest wyłącznie jedyna szansa, by wrócić do pełni treningów. Pozdrawiam”.

