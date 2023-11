Mariusz Pudzianowski jeszcze zawalczy w KSW? Jasny sygnał od zawodnika i federacji

Mariusz Pudzianowski ma ostatnio gorszy czas w KSW. Od czasu, gdy w 2009 roku zadebiutował walką z Marcinem Najmanem, dokonał olbrzymiego progresu. Jednak ostatnie walki nie były dla niego udane. Były strong man przegrał swoje dwa ostatnie pojedynki z Arturem Szpilką oraz Mamedem Chalidowem. W obu przypadkach walki kończyły się przed czasem.

Wyjaśniła się przyszłość Mariusza Pudzianowskiego

Choć jego bilans to 17 zwycięstw i 9 porażek, to te porażki sprawiły pojawienia się spekulacji na temat przyszłości „Pudziana” w federacji. Zaczęto mówić nawet o możliwości zakończenia kariery przez Mariusza Pudzianowskiego, który w lutym skończył 46 lat. W niedawnej rozmowie z „Super Expressem” Martin Lewandowski wyznał, że nieznana jest dokładna przyszłość byłego mistrza świata strongman. – Pytanie o kolejną walkę Mariusza jest trudne. Nie da się odpowiedzieć konkretnie na zasadzie: tak, jest kolejny rywal. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że Mariusz ma już tyle na liczniku, ile ma. Widać po nim, że PESEL robi swoje, że jego kariera zmierza ku końcowi – mówił.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że wyjaśniła się przyszłość Mariusza Pudzianowskiego. Martin Lewandowski zamieścił na Instastories nagranie z udziałem „Pudziana”. Widać na nim jak 46-latek podpisywał rękawice z logotypem KSW.

Z kim Mariusz Pudzianowski może zawalczyć?

Chwilę później na swój profil podobną fotografię wrzucił zawodnik KSW. Na nim również widać, jak podpisuje rękawice z logotypem federacji. Ponadto były strongman zamieścił taki napis: „Dziś miłe spotkanie w biurze KSW i zaplanowanie następnego roku 2024” – czytamy w opisie.

To jednoznacznie pokazuje, że w nadchodzącym roku zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego w oktagonie KSW. Kto będzie jego rywalem? Na razie nie wiadomo, ale po walce z 46-latkiem Artur Szpilka zaapelował do swojego rywala, by ten dał rewanż Michałowi Materli. Przypomnijmy, „Pudzian” wygrał z utytułowanym fighterem w pierwszej rundzie przez nokaut.

