Tak wyglądała droga Andrzeja Bargiela na Gaszerbrum II. To była trudna przeprawa

Dziś, tj. w środę 19 lipca około godz. 4:00 rano czasu polskiego Andrzej Bargiel zdobył szczyt Gaszerbrum II. W momencie tworzenia tego artykułu alpinista zjeżdża na nartach z tego ośmiotysięcznika.

Tak wyglądała przeprawa Andrzeja Bargiela na szczyt Gaszerbrum II

Ta wyprawa rozpoczęła się 30 czerwca 2023 roku i została zaplanowana w ramach autorskiego projektu Hic Sunt Leones – GASHERBRUM SKI CHALLENGE. To wydarzenie miało na celu eksplorację rejonu Gaszerbrumów i zdobycie dwóch ośmiotysięczników – Gaszerbrum I i Gaszerbrum II oraz zjazd z obydwu szczytów na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli.

W czwartek 13 lipca Andrzej Bargiel i Janusz Gołąb zorganizowali wyjście aklimatyzacyjne, gdzie spędzili dwie noce w na wysokości 7200 metrów górach – w Camp 1 i Camp 2. „Z Camp 2 do Camp 1 częściowo i dalej częściowo z Camp 1 do bazy Andrzej zjechał na nartach” – informuje biuro prasowe polskiego himalaisty. Z tej wyprawy wędrowcy wrócili w sobotę 15 lipca, a następne dni mężczyźni spędzili na odpoczynku w bazie.

Gaszerbrum II: Atak szczytowy Andrzeja Bargiela

We wtorek 18 lipca około godz. 4:00 rano lokalnego pakistańskiego czasu (około godz. 1:00 czasu polskiego) himalaiści rozpoczęli atak szczytowy na Gaszerbrum II (8035 m n.p.m.). Około godz. 11:30 (8:30 polskiego czasu) Andrzej Bargiel dotarł do obozu 2, gdzie chwilę odpoczął i około godz. 22:00 lokalnego czasu (19:00 polskiego czasu) ruszył dalej, kontynuując to, co zaczął.

Jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy Andrzej Bargiel mówił, że obszar obu Gaszerbrumów to świetne tereny do uprawiania narciarstwa. – W czasie zjazdu możesz wybierać optymalne linie, które uciekają od najłatwiejszych dróg. Szczyty leżą obok siebie, więc nie trzeba przemieszczać się na dużych odległościach. Lubię Karakorum i Pakistan, więc tam jadę. Lato to najlepsza pora, aby tam się wspinać – informował.

