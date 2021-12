Kontrowersje po decyzji Igi Świątek. „Czy oni myśleli, że zrobią z dziennikarzy idiotów?”

Decyzja Igi Świątek o zakończeniu pracy z Piotrem Sierzputowskim była zaskoczeniem. Jeszcze kilka dni wcześniej tenisistka i trener wystąpili na konferencji prasowej organizowanej w Warszawie, podczas której mówiono nie tylko o występach 20-latki w zakończonym sezonie, ale również o planach na przyszłość. Sam Sierzputowski mówił o celach na kolejny sezon – podaje serwis WP SportoweFakty.

Burza po decyzji Igi Świątek. Ekspert komentuje

Kilka dni później Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy, a Sierzputowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” wyznał, że „poczuł delikatne zaskoczenie”. – Choć podskórnie mogłem się takiego rozstrzygnięcia spodziewać, bo obie strony potrzebowały zmiany, żeby dalej się rozwijać – dodał.

Sposób, w jaki rozegrano sprawę zakończenia współpracy, nie spodobał się Lechowi Sidorowi. Były tenisista, który obecnie komentuje tenisowe mecze w Eurosporcie ocenił, że konferencja zorganizowana w Warszawie „była totalną bzdurą”. – Był tam obecny Piotr Sierzputowski jako główny trener, rozmawiano o przeszłości i przyszłości. Iga sama apelowała o spokój. Minęło kilkadziesiąt godzin i wzniecono burzę. Czy oni myśleli, że zrobią z dziennikarzy idiotów, którzy wszystko łykną? – zastanawiał się w rozmowie z WP SportoweFakty.

Według eksperta, tenisistka i jej były już trener powinni zwołać konferencję, podczas której poinformowaliby o zakończeniu współpracy. – I dzisiaj spekulacje byłyby ucięte. A takie decyzje tylko prowokują dziennikarzy do pytań, dociekań i robi się zamieszanie – argumentował.

Iga Świątek rozstała się z trenerem

Przypomnijmy, w sobotę 4 grudnia Iga Świątek poinformowała na Instagramie, że rozstała się z dotychczasowym trenerem. „Po ponad pięciu latach zdecydowałam się zakończyć współpracę z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Ta zmiana nie jest łatwa i decyzja też nie była” – napisała.

20-latka podkreśliła, że tenisiści w trakcie kariery spotykają osoby, które „wnoszą dużą wartość do ich pracy, a często też do życia, bo w tourze spędzają razem prawie cały rok”. „Dojrzałam do tego, że w życiu zawodowym potrzebujemy czasem takich zmian, aby spotkać kolejne osoby, z którymi zbudujemy współpracę na następne etapy naszego rozwoju” – dodała.

Piotr Sierzputowski komentuje

Do decyzji Świątek odniósł się sam Sierzputowski, który także zabrał głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak stwierdził, pięć lat współpracy to „bardzo długi czas”. „To naturalne w każdej pracy, że zmiany są potrzebne i zazwyczaj są szansą. Kończę tę współpracę zadowolony z tych 5 lat, podczas których Iga najpierw stopniowo pięła się w górę, a w ostatnich dwóch sezonach wygrała nie tylko French Open, ale wskoczyła tez do top10” – stwierdził.

Czytaj też:

Martin Schmitt szczerze o polskich skoczkach. „Problemy mieli już wcześniej”